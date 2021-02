Skakalke odpirajo vrhunec sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar kot vodilna skakalka svetovnega pokala meri visoko. Ob njej bodo v kvalifikacijah nastopile še Ema Klinec, Urša Bogataj in Jerneja Brecl. Foto: Sportida

Na prizorišču nordijskega svetovnega prvenstva je danes še kako pomemben dan za smučarske skakalke. Ob 18. uri se bodo pomerile v kvalifikacijah na srednji skakalnici. V boj za četrtkovo tekmo, na kateri slovenski tabor meri visoko, se bodo podale tudi Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj in Jerneja Brecl.

Skakalna karavana je zbrana v Oberstdorfu, kjer se začenja nordijsko svetovno prvenstvo. Prve bodo v akciji skakalke, ki jih ob 18. uri čakajo kvalifikacije na srednji skakalnici za četrtkovo tekmo.

Med 57 prijavljenimi skakalkami so tudi štiri Slovenke. Glavni trener Zoran Zupančič od njih pričakuje veliko. Kako tudi ne, ko pa je Nika Križnar vodilna v seštevku svetovnega pokala, Ema Klinec pa zaseda peto mesto. Ob omenjenih dveh bosta v kvalifikacijah skakali še 11. skakalka zime Urša Bogataj in 18. Jerneja Brecl. Po torkovih treningih je brez mesta ostala Špela Rogelj.

Križnarjeva je bila na prvem treningu 10., nato pa stopnjevala predstave, na drugem je bila četrta, na tretjem pa je zaostala le za Saro Takanaši. Klinčeva je bila vselej pri vrhu, dvakrat je bila peta in enkrat četrta. Breclova je imela 6., 8. in 13. oceno treninga, Bogatajeva je pa bila sedma in dvakrat 11. Najbolje se je znašla druga skakalka sezone Takanašijeva, ki je bila na dveh treningih najboljša, na enem pa jo je prehitela le Marita Kramer.

Kot prva od Slovenka bo s številko 42 nastopila Breclova, Bogatajeva bo imela številko 48, Klinčeva 53, Križnarjeva pa bo skočila kot zadnja, 57.

Tekma se bo v četrtek začela ob 17. uri.

Oberstdorf, svetovno prvenstvo, kvalifikacije, srednja skakalnica (Ž):

