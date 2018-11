Začenja se zares: sedem Slovencev v boj za nedeljsko tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 18. uri se na Poljskem začenja 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Wisli se bo skozi sito kvalifikacij za nedeljsko tekmo (15.00) poskušalo prebiti sedem Slovencev. Novi trener Gorazd Bertoncelj največ pričakuje od veterana Jerneja Damjana in 18-letnega Timija Zajca. Debina najvišji ravni čaka 17-letnega Žaka Mogela, ki bo skočil kot prvi od Slovencev s številko šest. Veliki kristalni globus brani domačin Kamil Stoch. V soboto ob 16. uri sledi ekipna tekma.

Smučarski skakalci so zbrani v Wisli, kjer so za 18. uro predvidene kvalifikacije z 68 predstavniki (mlada Kazahstanca Nurszat Tursunjanow in Nikita Dewiatkin bosta skakala le na treningu) za prvo posamično tekmo sezone. Ta bo v nedeljo, ko se bo najboljših 50 iz kvalifikacij pomerilo ob 15. uri.

Slovensko reprezentanco po novem vodi Gorazd Bertoncelj, ki je po sedmih letih na trenerskem mestu zamenjal Gorana Janusa. Bertoncelj lahko na Poljskem računa na sedem skakalcev, saj je 17-letni debitant Žak Mogel v celinskem pokalu Sloveniji priboril dodatno kvoto za prvo periodo svetovnega pokala.

Slovenska sedmerica

Kot prvi bo od Slovencev s številko 6 skočil debitant Mogel, sledilo bodo Anže Lanišek (10), Bor Pavlovčič (30), Tomaž Naglič (31), Timi Zajc (41), Anže Semenič (50) in Jernej Damjan (55). Trenerski štab je s pripravami zadovoljen, a pravih primerjav nima, tako da bo že Wisla dala nekaj odgovorov. Največ potihoma pričakujejo od Zajca in Damjana, ki upa na boljšo pripravo skakalnice, kot je bila lani, ko so imeli skakalci ob doskoku nemalo težav.

Peter Prevc po dveh operacijah gležnja še ni pripravljen na vrnitev, forma Domna Prevca, Roberta Kranjca in Jurija Tepeša je preskromna, Tilna Bartola in Žigo Jelarja pa je pestila poškodba kolena. Jelar se je že vrnil na skakalnice, Bartol pa naj bi se treningom priključil sredi decembra.

Kvalifikacije, Wisla, 16. november

Pred posamično premiero še ekipna tekma

Po petkovih kvalifikacijah bo moška skakalna karavana v soboto ob 16. uri moči združila še na ekipni tekmi. Kdo bo v slovenski ekipi, bo znano po kvalifikacijah.

Skupno zmago svetovnega pokala brani domačin Kamil Stoch, v Wisli še ne bo povratnikov po poškodbah Severina Freunda in Kennetha Gangnesa.

Spored svetovnega pokala v Wisli:

Petek, 16. november

18.00 kvalifikacije Sobota, 17. november

16.00 ekipna tekma Nedelja, 18. november

15.00 posamična tekma

