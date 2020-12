Ne želi biti črna ovca

Ob 13.30 bodo najprej skakalci spoznali Letalnico bratov Gorišek. Praktično vsi so se po njej že spustili v preteklih letih, a bodo morali že na obeh skokih za trening pokazati dobro pripravljenost. Vsaka reprezentanca lahko namreč v kvalifikacijah nastopi le s štirimi tekmovalci.

Izjema so Norvežani, ki imajo z Danielom Andrejem Tandejem svetovnega prvaka iz Oberstdorfa izpred dveh let.

Na štartnem seznamu je 61 tekmovalcev, na tekmi, ki bo razdeljena na petkova in sobotna poleta, pa bo prostor dobila štirideseterica najboljših.

Slovensko letalsko floto bo na uradnem treningu predstavljala šesterica, in sicer Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc. Lanišek je edini, ki je lahko miren pred kvalifikacijami, saj ima mesto zaradi izpolnjene norme že zagotovljeno. V svetovnem pokalu je namreč uvrščen med najboljšo deseterico.

Kaj so pred kvalifikacijami dejali v slovenskem taboru

Lanišek je na vprašanje, ali mu bo zaradi tega lažje, odgovoril: "Pravzaprav bom skakal na enak način, kot če bi se moral uvrstiti na tekmo. Fantje so v preteklosti pokazali, da so močni na letalnici. Ne bi si želel biti neka črna ovca. Da bi na primer slabo skakal in imel mesto na tekmi zagotovljeno. Želim pokazati prave skoke, sproščenost, dobre občutke v zraku. Najprej se moram privaditi na letalnico. Na Kulmu in Vikersundu sem bil na začetku vedno slabši, nato je šlo iz dneva v dan bolje. Pokazati moramo svoje najboljše skoke, iz sebe iztisniti največ in uživati."

Anže Lanišek je na prvenstvo prišel kot najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Na torkovem treningu na sosednji Bloudkovi velikanki je bil od slovenskih skakalcev dobro razpoložen Peter Prevc, ki se v tej zimi še ni proslavil, kot si želi. Svetovni prvak iz Kulma 2016 ima ogromno izkušenj, ki bi jih lahko unovčil na letalnici. "Najprej bi se rad spoprijateljil z letalnico, nato bomo videli, kje smo," je o ciljih povedal najstarejši od bratov Prevc.

Njegov mlajši brat Domen ne ve najbolje, kaj lahko pričakuje, saj v tej sezoni še ni nastopil na tekmi svetovnega pokala: "Vsi si želimo lepih in dolgih poletov, da pokažemo, kaj znamo. Rezultatsko o ciljih težko govorim, ker ne vem, kje sem oziroma kaj pomeni moj dober skok. Uvrstitev med 15 bi me zadovoljila."

Timi se dviguje

Forma se je začela dvigovati pri Zajcu, ki se na letalnicah dobro znajde. V predčasno končani lanski sezoni je bil v skupnem seštevku na drugem mestu, svoje edine zmage v svetovnem pokalu pa se je veselil leta 2019 prav na letalnici v Oberstdorfu: "Najprej bi rad prišel v ekipo. Če bi poletel proti drugi rdeči črti, bi bil nasmejan."

Timi Zajc bo poskušal izkoristiti dober občutek med letenjem. Foto: Sportida

Pavlovčič bi prav tako rad poletel do kvalifikacij in nato še na posamično preizkušnjo: "To, da sem se uvrstil v ekipo za prvenstvo, mi veliko pomeni. Najprej bi se rad uvrstil v kvalifikacije, nato bi rad odskakal svoje skoke in v njih užival."

Nič drugače ni pri Jelarju: "Na uradni trening grem s polno paro. Najpomembnejše bo, da bom na letalnici užival. Osebno si želim, da bi pokazal dobre skoke. Vse, kar bo prineslo uspeh, bo izviralo iz tega. Grem na vso moč."