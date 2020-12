V živo: v kvalifikacijah brez Petra Prevca in svetovnega rekorderja

Svetovno prvenstvo v poletih v Planici se je začelo! Pravkar so na sporedu kvalifikacije, na katerih Slovenijo zastopajo Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Domen Prevc in Timi Zajc. Gorazd Bertoncelj je po dveh poletih za trening prečrtal Žigo Jelarja in Petra Prevca. Najdaljši polet na treningu je uspel Avstrijci Michaelu Hayboecku, med Slovenci najdaljši Pavlovčič.

SP v poletih, kvalifikacije:



Prvi trening je sicer dobil zmagovalec zadnjih treh zaporednih tekem svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je poletel do 231,5 metra, najdaljša daljava (239 metrov) uvodnega treninga pa je uspela povratniku med elito svetovnemu rekorderju Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je ravno prebolel novi koronavirus.

Selektor Gorazd Bertoncelj je po obeh treningih med šestimi fanti izbral četverico skakalcev, ki bo nastopila v današnjih kvalifikacijah. Izbral je najboljše na treningih, med katerimi ni bilo nekdanjega svetovnega prvaka v poletih Petra Prevca. "Sem razočaran, vendar bom šele jutri ob spremljanju tekme videl v kolikšni meri. Skoka nista bila taka, da bi si zaslužil mesto v ekipi za tekmo," je po skokih na treningih dejal razočarani Prevc.

Je pa brez nastopa ostal tudi svetovni rekorder v smučarskih poletih Avstrijec Stefan Kraft, so z novico presenetili iz avstrijskega tabora. Čeprav je Kraftu uspela najdaljša daljava prvega treninga z 239 metri, bo kvalifikacije in tekmo izpustil zaradi težav s poškodbo hrbta.

Drugi trening, Planica, rezultati: 1. Michael Hayboeck (Avt) 169,2 točk (241 metrov)

2. Daniel Andre Tande (Nor) 160,8 (234 m)

3. Piotr Zyla (Pol) 153,6 (228 m)

4. Kamil Stoch (Pol) 159,0 (232,5 m)

5. Bor Pavlovčič (Slo) 151,2 (226 m)

...

Domen Prevc (Slo) 145,8 (221,5 m)

Anže Lanišek (Slo) 145,8 (221,5 m)

Timi Zajc (Slo) 136,8 (214 m)

Žiga Jelar (Slo) 127,2 (206 m)

Peter Prevc (Slo) 126,6 (206,5 m) Prvi trening, Planica, rezultati: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 159,2 točk (231,5 m)

2. Markus Eisenbichler (Nem) 157,7 točk (232 metrov)

3. Michael Hayboeck (Avt) 157,6 (234 m)

4. Stefan Kraft (Avt) 157,0 (239 m)

5. Daniel Andre Tande (Nor) 152,1 (232 m)

...

Timi Zajc (Slo) 134,3 (218 m)

Anže Lanišek (Slo) 134,3 (215 m)

Domen Prevc (Slo) 129,8 (215,5 m)

Bor Pavlovčič (Slo) 128,6 (211 m)

Peter Prevc (Slo) 125,6 (212,5 m)

Žiga Jelar (Slo) 110,1 (197,5 m) Led na prvem treningu letošnjega dogajanja v Planici je s številko 1 prebil Ukrajinec Jevhen Marusiak. Nastop se mu je ponesrečil, saj je skočil le 105 metrov.

Vsaka reprezentanca lahko namreč v kvalifikacijah nastopi le s štirimi tekmovalci, zato je moral slovenski selektor prečrtati dve imeni. Kvalifikacije so se začele ob 16. uri. Na tekmi, ki bo razdeljena na petkova in sobotna poleta, bo prostor dobila štirideseterica najboljših.

Izjema so Norvežani, ki imajo z Danielom Andrejem Tandejem svetovnega prvaka iz Oberstdorfa izpred dveh let.

Slovensko letalsko floto je na uradnem treningu predstavljala šesterica, in sicer Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc. Lanišek je imel edini zaradi izpolnjene norme že zagotovljeno mesto v kvalifikacijah. V svetovnem pokalu je namreč uvrščen med najboljšo deseterico. Selektor Gorazd Bertoncelj se je odločil, da bo zaradi najslabših rezultatov na treningu odpisal Jelarja in starejšega izmed bratov Prevc.

Kaj so pred kvalifikacijami dejali v slovenskem taboru

Lanišek je na vprašanje, ali mu bo zaradi tega lažje, odgovoril: "Pravzaprav bom skakal na enak način, kot če bi se moral uvrstiti na tekmo. Fantje so v preteklosti pokazali, da so močni na letalnici. Ne bi si želel biti neka črna ovca. Da bi na primer slabo skakal in imel mesto na tekmi zagotovljeno. Želim pokazati prave skoke, sproščenost, dobre občutke v zraku. Najprej se moram privaditi na letalnico. Na Kulmu in Vikersundu sem bil na začetku vedno slabši, nato je šlo iz dneva v dan bolje. Pokazati moramo svoje najboljše skoke, iz sebe iztisniti največ in uživati."

Anže Lanišek je na prvenstvo prišel kot najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Na torkovem treningu na sosednji Bloudkovi velikanki je bil od slovenskih skakalcev dobro razpoložen Peter Prevc, ki se v tej zimi še ni proslavil, kot si želi. Svetovni prvak iz Kulma 2016 ima ogromno izkušenj, ki bi jih lahko unovčil na letalnici. "Najprej bi se rad spoprijateljil z letalnico, nato bomo videli, kje smo," je o ciljih povedal najstarejši od bratov Prevc.

Njegov mlajši brat Domen ne ve najbolje, kaj lahko pričakuje, saj v tej sezoni še ni nastopil na tekmi svetovnega pokala: "Vsi si želimo lepih in dolgih poletov, da pokažemo, kaj znamo. Rezultatsko o ciljih težko govorim, ker ne vem, kje sem oziroma kaj pomeni moj dober skok. Uvrstitev med 15 bi me zadovoljila."

Timi se dviguje

Forma se je začela dvigovati pri Zajcu, ki se na letalnicah dobro znajde. V predčasno končani lanski sezoni je bil v skupnem seštevku na drugem mestu, svoje edine zmage v svetovnem pokalu pa se je veselil leta 2019 prav na letalnici v Oberstdorfu: "Najprej bi rad prišel v ekipo. Če bi poletel proti drugi rdeči črti, bi bil nasmejan."

Timi Zajc bo poskušal izkoristiti dober občutek med letenjem. Foto: Sportida

Pavlovčič bi prav tako rad poletel do kvalifikacij in nato še na posamično preizkušnjo: "To, da sem se uvrstil v ekipo za prvenstvo, mi veliko pomeni. Najprej bi se rad uvrstil v kvalifikacije, nato bi rad odskakal svoje skoke in v njih užival."

Nič drugače ni pri Jelarju: "Na uradni trening grem s polno paro. Najpomembnejše bo, da bom na letalnici užival. Osebno si želim, da bi pokazal dobre skoke. Vse, kar bo prineslo uspeh, bo izviralo iz tega. Grem na vso moč."