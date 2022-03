Brez Petra Prevca, vrnitev Laniška

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Semenič, Žiga Jelar, Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc in Anže Lanišek bodo tisti skakalci, na katere bo lahko selektor Robert Hrgota računal na prvi postojanki norveške RAW Air turneje v Lillehammerju.

Nesrečenik je le Peter Prevc, ki je bil ob prihodu na Norveško pozitiven na koronavirus in mora štiri dni ostati v izolaciji. V kolikor bo imel po tem času negativen rezultat, bo lahko zapustil izolacijo in se podal na nadaljevanje norveškega popotovanja, ki se bo zaključilo s svetovnim prvenstvom v poletih v Vikersundu med 10. in 13. marcem.

Skakalce danes ob 16.45 čakajo kvalifikacije za četrtkovo tekmo. Te ne bodo pomembne le z vidika uvrstitve na tekmo, ampak se bodo štele tudi v skupen seštevek RAW Air turneje, zato bo za skupno zmago potrebno dobro nastopiti že v kvalifikacijah v Lillehammerju in nato še v Oslu.

Hkrati bomo spremljali še napet dvoboj za rumeno majico in posledično veliki kristalni globus. Japonec Rjoju Kobajaši je na zadnji postojanki v Lahtiju slekel Nemca Karla Geigerja in ima trenutno 43 točk naskoka, medtem ko tretji Halvor Egner Granerud zaostaja že 232 točk. Najboljši Slovenec je na šestem mestu Lanišek, med elitno deseterico pa je na devetem položaju še Cene Prevc.