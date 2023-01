Slovenski skakalci bodo leteli z velikimi ambicijami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čas je, da se smučarski skakalci prvič v tej sezoni preizkusijo na letalnici in začnejo boj za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Pred njimi so namreč poleti na Kulmu, kjer je Peter Prevc leta 2016 postal svetovni prvak. Ob njem bodo v Avstriji leteli še naš najboljši v sezoni Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc, Žiga Jelar in Žak Mogel.