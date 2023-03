Kranjec štarta s staro čelado in dobro številko

Prvega od dveh veleslalomov za svetovni pokal v Kranjski Gori bo v soboto ob 9.30 odprl Loic Meillard, ki je to sezono dobil veleslalom v Schladmingu. Nato sledi Žan Kranjec. Srebrni olimpijec zmage to zimo še nima, je bil pa trikrat na stopničkah in je tako v seštevku discipline na tretjem mestu (345 točk). Je 21 točk pred Marcom Schwarzom, ki je dobil prejšnji veleslalom. Avstrijec ima številko štiri.

Potem ko Kranjec na prvič šestih veleslalomih zime ni bil slabši kot šesti, je bil na prejšnjem v Kaliforniji 16. V ZDA je bila za Kranjca dodatna težava tudi prevelika čelada, ki ga je ovirala med vožnjama. V Kranjski Gori bo nosil staro čelado, s katero je lani na olimpijskih igrah na Kitajskem osvojil srebrno kolajno.

Lani je na obeh tekmah v Podkorenu slavil Henrik Kristoffersen. Foto: Grega Valančič/Sportida Najboljši veleslalomist sezone (štiri zmage in 540 točk) in svetovni prvak Marco Odermatt ima številko tri, njegov prvi zasledovalec v seštevku veleslaloma Henrik Kristoffersen (440 točk) pa šest. Norvežan na spomladanskem snegu običajno dobro smuča, nenazadnje je lani dobil obe tekmi v Podkorenu.

Ali bodo tekmo uspelo izpeljati od vrha do cilja, bo jasno šele ob osmi uri zjutraj. Zadnji dnevi in noči so bile v Kranjski Gori precej tople. Po zagotovilih organizatorjev je proga kljub odjugi in spomladanskemu vremenu v dobrem stanju.

Nastopajo štirje Slovenci

Na štartu so še trije Slovenci: Štefan Hadalin s številko 44, in prvič na domači tekmi Rok Ažnoh (62) in Anže Gartner (63). "Vitranc sem že kar dostikrat presmučal, pred nekaj leti sem bil tudi predtekmovalec, zelo dobro je, da teren poznam in da bodo zame prišli navijat prijatelji, družina," je dejal Ažnoh, ki je nedavno postal svetovni mladinski prvak na smuku in bo tako lahko v tej disciplini nastopil tudi na finalu svetovnega pokala v Andori.

Odermatt bo osvojil veliki globus

Olimpijski in svetovni prvak Odermatt bo ob odsotnosti Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki izpušča pokal Vitranc, potrdil svoj drugi zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala. Kilde, ki zaostaja prevelikih 386 točk za Odermattom, lahko zmaga le še na smuku in superveleslalomu v Andori, kar je premalo, da bi ogrozil Odermattovo prevlado.