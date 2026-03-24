Kranjec tudi na zadnji tekmi sezone napada visoko uvrstitev

Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu Žanu Kranjcu bo danes v Hafjellu na Norveškem pripadla čast, da zaključi slovenske nastope na letošnjih tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kranjec si je finale priboril kot 13. veleslalomist zime. Finalni veleslalom sezone se bo začel ob 9.30.

Žan Kranjec ima za seboj nekoliko težjo sezono, a kljub temu je še vedno del veleslalomske elite. V skupnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu zaseda 13. mesto, tako njegova uvrstitev na finalno tekmo ni bila nikoli pod vprašajem.

V Hafjellu ga zadnja tekma sezone na najvišji ravni čaka v torek. Prva vožnja se bo pričela ob 9.30, finale pa bo na sporedu 12.30. Vodičan tudi na zadnji tekmi želi dati vse od sebe in ostaja motiviran.

"Dobro smo trenirali v Kranjski Gori in v Avstriji pred prihodom na Norveško. Jaz sem še vedno trdno prepričan, da imam v sebi dobro smučanje in to si tukaj na zadnji tekmi tudi želim pokazati," je za Smučarsko zvezo Slovenije sporočil 33-letni slovenski veleslalomski as.

Od oktobra je bil na osmih veleslalomih dvakrat med najboljših deset s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na domači tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu.

Na zadnjem moškem veleslalomu sezone se obeta zanimiv boj za mali kristalni globus. Švicarju Marcu Odermattu na poti do zmage v veleslalomskem seštevku sezone stoji le še Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki zaostaja 45 točk. Rojak Odermatta Loic Meillard ima z zaostankom 89 točk le še teoretične možnosti.

Odermatt si je že zagotovil tri globuse, smukaškega, superveleslalomskega in velikega za skupno zmago zime.

Kvitfjell, veleslalom, moški, startna lista: Marco Odermatt (ŠVI) Stefan Brennsteiner (AVT) Henrik Kristoffersen (NOR) Lucas Pinheiro Braathen (BRA) Atle Lie McGrath (NOR) Marco Schwarz (AVT) Loic Meillard (ŠVI) Luca Aerni (ŠVI) Alex Vinatzer (ITA) Fabian Gratz (NEM) Žan Kranjec (SLO) Sam Maes (BEL) Leo Anguenot (FRA) River Radamus (ZDA) Timon Haugan (NOR) Raphael Haaser (AVT) Thomas Tumler (ŠVI) Alexis Pinturault (FRA) Filip Zubčić (HRV) Alban Elezi Cannaferina (FRA) Anton Grammel (NEM) Thibaut Favrot (FRA) Patrick Feurstein (AVT) Joshua Sturm (AVT) Jonas Stockinger (NEM) Rasmus Bakkevig (NOR) Giovanni Franzoni (ITA)

Na obeh ženskih tekmah, torkovem slalomu in sredinem veleslalomu ter moškem slalomu v sredo ne bo slovenskih smučarjev na startu. Na zadnjih ženskih tekmah sezona bo tudi padla odločitev o skupni zmagovalki zime. Američanka Mikaela Shiffrin si je pred mlado Nemko Emmo Aicher zagotovila 45 točk prednosti.

Avstrijka Julia Scheib si je že zagotovila veleslalomski globus, Shiffrin pa slalomskega. Zato pa Norvežan Atle Lie McGrath še nima slalomskega. Braathen kot prvi izzivalec zaostaja 41 točk. Odermatt slalomov ne vozi.

Preberite še: