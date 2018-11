Konec čakanja na jubilej, Norvežani trepetajo pred dnevom D za Vikersund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S kvalifikacijami (18.00) v Wisli se začenja jubilejna 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo končala s tradicionalnim planiškim praznikom 24. marca. Sezona predvideva 33 tekem na 18 prizoriščih, a lahko pride do sprememb, saj bodo danes odločili o usodi Vikersunda, ki so ga pred meseci črtali iz sporeda. Vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo, na katerem je cilj Slovencev kolajna. Skupno zmago brani Poljak Kamil Stoch. Na Poljsko je odpotovala sedmerica Slovencev, med katerimi prvič po osmih sezonah ni Petra Prevca.

Konec je priprav na novo zimsko tekmovalno obdobje v smučarskih skokih. Skakalci so zbrani na Poljskem, kjer se bodo ob 18. uri, če bodo razmere dopuščale, začele kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto bodo združili moči še na ekipnem preizkusu.

Po šoku za Norvežane, ko so iz koledarja črtali tekmi na letalnici v Vikersundu, ki ni dobil certifikata, sezona predvideva 18 različnih prizorišč in 33 tekem, pet na letalnicah (Oberstdorf in Planica), šest bo ekipnih.

A kaj lahko pride do spremembe v koledarju. Prav danes naj bi pri FIS podali zadnjo odločitev glede Vikersunda. Na letalnici bi morali spremeniti profil, kar bi spremenilo krivuljo leta skakalcem. Za tovrstno spremembo bi morali letalnico znižati za en meter, s čimer bi bila možnost za nov svetovni rekord zmanjšana. Ali so Norvežani in FIS našli skupen jezik, naj bi bilo znano prvi dan sezone.

Vrhunec tekmovalnega obdobja se obeta februarja, ko bo Seefeld med 20. februarjem in 3. marcem gostil nordijsko svetovno prvenstvo.

Stoch, Kraft, Freitag, Tande …

V poolimpijski sezoni bo skupno zmago branil Poljak Kamil Stoch, ki se je v Planici razveselil drugega velikega kristalnega globusa. Zmagovalec novoletne turneje, zmagal je na vseh štirih postajah, tudi letos spada v ožji krog favoritov za vrh.

Kamil Stoch brani veliki kristalni globus. Foto: Sportida

V tem so še lani drugi Richard Freitag, pa tretji Daniel Andre Tande, Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Johann Andre Forfang, v poljskem taboru ima visoke cilje tudi deveti skakalec zadnje zime Dawid Kubacki, norveški mediji pa ogromno stavijo tudi na "Slatnarjevega" brkača Roberta Johanssona. Zanimivo bo videti, kako se bo odrezal zmagovalec poletne velike nagrade, ki sicer vselej ne daje najbolj realne slike o razmerju moči, Rus Jevgenij Klimov. Kar nekaj odgovorov bi lahko dala že Wisla.

Trenerske vajeti je iz rok Gorana Janusa prevzel Gorazd Bertoncelj. Foto: Ana Kovač

Slovenski tabor je po sedmih letih doživel spremembo v trenerskem štabu. Gorana Janusa, skakalce je vodil med letoma 2011 in 2018, je zamenjal Gorazd Bertoncelj, ki je v knjigo rezultatskih ciljev zapisal visoke cilje.

18-letni Timi Zajc je bil v poletnem delu velike nagrade najbolj razpoložen skakalec, a vsi niso skakali. Jernej Damjan se ni udeležil nobene tekme. Foto: Vid Ponikvar Sezono je razdelil na štiri ravni: svetovni pokal, ki je zanj največji cilj, novoletno turnejo, svetovno prvenstvo in Planico. Na svetovnem prvenstvu je cilj kolajna na posamični ali ekipni tekmi, v svetovnem pokalu pa vsaj osem stopničk, tudi v Planici. V skupnem seštevku je želja ena uvrstitev do šestega mesta, ena do 15. mesta in 4.000 točk v pokalu narodov, če jim bo uspelo izvesti vsaj 30 tekem.

Spomnimo, lani je bil najboljši Slovenec v svetovnem pokalu Peter Prevc na 15. mestu, za njim so se zvrstili Jernej Damjan (17.), Anže Semenič (22.), Tilen Bartol (25.), Timi Zajc (32.), Domen Prevc (33.), Nejc Dežman (39.), Žiga Jelar (44.), Robert Kranjec (49.), Jurij Tepeš (50.), Tomaž Naglič (53.) in Bor Pavlovčič (54.)

Gorazd Bertoncelj o tem, kaj pričakuje pred Wislo:

Žak Mogel je za prvo periodo svetovnega pokala Slovencem priskakal dodatno kvoto. Foto: Ana Kovač

Zajc poleti pokazal največ, Mogel priskakal kvoto

Poletno veliko nagrado je od Slovencev najvišje končal na 13. mestu Timi Zajc (142), ki je nastopil na petih tekmah, najvišje je bil v Courchevelu tik pod odrom za zmagovalce. Skupno 31. mesto je pripadlo Juriju Tepešu, Anže Lanišek je nanizal dve uvrstitvi med dvanajsterico, Jaka Hvala dve med petnajsterico, do točk so prišli še Tomaž Naglič, Robert Kranjec, Domen Prevc, Rok Tarman in Bor Pavlovčič.

Najstarejši v slovenski odpravi za Wislo je 35-letni Jernej Damjan, ki poleti na veliki nagradi ni nastopil. Ob Damjanu je Bertoncelj na Poljsko odpeljal še Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča, Timija Zajca, Bora Pavlovčiča, Tomaža Nagliča in debitanta Žaka Mogela, ki je z dobrimi nastopi na celinskem pokalu Sloveniji za prvo periodo svetovnega pokala zagotovil dodatno kvoto.

Jernej Damjan je najbolj izkušen član slovenske sedmerice. Foto: Vid Ponikvar

Začetek brez Prevca, Freunda, Gangnesa …

Na Poljskem bodo Slovenci pogrešali Petra Prevca, ki po dveh operacijah gležnja še ni pripravljen na vrnitev. V svetovni pokal naj bi se najpozneje vrnil v Engelbergu sredi decembra. Tam ne bo niti Domna Prevca, ki po trenerjevih besedah še ni na želeni ravni. Tudi Tilen Bartol po artroskopiji kolena še ni pripravljen, na treninge naj bi se vrnil čez mesec dni. Težave s kolenom je imel tudi Žiga Jelar. Peter Prevc bo po dveh operacijah gležnja na vrnitev še počakal. Foto: Vid Ponikvar

V Wisli še ne bo povratnika po hudih poškodbah v zadnjem času, Nemca Severina Freunda, ki naj bi se vrnil čez teden dni v Ruki. Prav tako na vrnitev še ni pripravljen norveški osmoljenec Kenneth Gangnes.

Za vselej pa je skakalni karavani v slovo pomahal Finec Janne Ahonen, ki se je večkrat poskušal vrniti, a mu ni uspelo po željah. Pred tedni je sporočil, da končuje kariero.

Spored sezone: 17.11. Wisla, ekipno/nočna 18.11. Wisla, nočna 24.11. Kuusamo, nočna 25.11. Kuusamo, nočna 01.12. Nižnij Tagil, nočna 02.12. Nižnij Tagil, nočna 08.12. Titisee-Neustadt, ekipno/nočna 09.12. Titisee-Neustadt, nočna 15.12. Engelberg, nočna 16.12. Engelberg --------------------------------------------------------------------- - novoletna turneja: 30.12. Oberstdorf, nočna 01.01. Garmisch - Partenkirchen 04.01. Innsbruck 06.01. Bischofshofen, nočna --------------------------------------------------------------------- 12.01. Val di Fiemme 13.01. Val di Fiemme 19.01. Zakopane, ekipno/nočna 20.01. Zakopane, nočna 26.01. Sapporo, nočna 27.01. Sapporo --------------------------------------------------------------------- 02.02. Oberstdorf, poleti/nočna 03.02. Oberstdorf, poleti/nočna 09.02. Lahti, ekipno/nočna 10.02. Lahti 16.02. Willingen 17.02. Willingen ----------------------------------------------------------- 19.02. Seefeld, nordijsko SP (do 03. 03.) ----------------------------------------------------------- 09.03. Oslo, ekipno/nočna 10.03. Oslo 12.03. Lillehammer, nočna 14.03. Trondheim, nočna *16.03. Vikersund, poleti, ekipno/nočna *17.03. Vikersund, poleti --------------------------------------------------------------------- 22.03. Planica, poleti 23.03. Planica, poleti, ekipno 24.03. Planica, poleti, finale sezone * Opomba: Tekmi v Vikersundu, označeni z (*), sta za zdaj odpovedani STA

Preberite še: