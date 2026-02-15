Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
15. 2. 2026,
19.00

nordijska kombinacija Ema Volavšek

Nedelja, 15. 2. 2026, 19.00

Celinski pokal v nordijski kombinaciji, Lillehammer

Kombinatork ni na igrah, Ema Volavšek dokazala, da bi bila v igri za kolajno

Ema Volavšek, nordijska kombinacija | Ema Volavšek | Foto Guliverimage

Ema Volavšek

Foto: Guliverimage

Ker ženske nordijske kombinacije ni na olimpijskih igrah, so se ta konec tedna vse najboljše zbrale na tekmah celinskega pokala v norveškem Lillehammerju. Ema Volavšek je na drugi tekmi zasedla drugo mesto.

Prvo tekmo na petkilometrski razdalji je dobila domačinka Ida Marie Hagen, ki je bila najboljša že po skokih, na koncu pa je za slabo minuto ugnala Američanko Alexo Brabec in rojakinjo Marte Leinan Lund. Tia Malovrh je po četrtem mestu po skoku prikazala vzpodbuden tek in je zasedla šest mesto, s tretjim časom teka pa je s 13. na osmo mesto napredovala Ema Volavšek. Maša Likozar Brankovič je zasedla 23. mesto.

Na drugi petkilometrski preizkušnji je Ema Volavšek po petem skakalnem rezultatu z drugim časom teka le za 4,2 sekund zaostala za Norvežanko Marte Leinan Lund, tretja je bila Avstrijka Claudia Purker z 19,7 sekundami zaostanka. Malovrh je po 13. skakalnem dosežku zasedla deveto mesto, takoj za njo je tokrat končala Maša Likozar Brankovič na 10. mestu.

Prvo tekmo kombinatorcev na 10 kilometrov je dobil Nemec David Mach, Anže Brecl je zasedel 46. mesto, Timon Brglez je bil diskvalificiran, do cilja ni prišel Lovro Percl Seručnik. Na drugi tekmi kombinatorcev je slavil Kasper Moen Flatla, Brecl je bil ponovno na 43. mestu.

