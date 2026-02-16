Koliko denarja bo država dala olimpijskim junakom za štiri medalje?

Slovenska skakalna odprava se v domovino vrača s štirimi osvojenimi medaljami, osrednji junaki pa so bili Domen Prevc, Nika Prevc, Nika Vodan in Anže Lanišek. Nika Prevc je Predazzo zapustila s tremi medaljami, Domen Prevc z dvema, pohvali pa se lahko s tisto najbolj prestižno – posamično zlato medaljo. Koliko denarja bodo prejeli od države in Olimpijskega komiteja? Finančna nagrada pripada tudi trenerjema.

Slovenija je na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina osvojila štiri medalje, vse v smučarskih skokih na prizorišču v Predazzu: posamično srebro Nike Prevc na srednji skakalnici, zlato na tekmi mešanih ekip (Nika Prevc, Nika Vodan, Anže Lanišek, Domen Prevc), posamično zlato Domna Prevca na veliki skakalnici ter kot zadnjo posamični bron Nike Prevc na veliki skakalnici.

Državni denar (MGTŠ): Koliko bo izplačano?

Po pravilniku ministrstva za gospodarstvo turizem in šport (MGTŠ) so nagrade z naslova države neobdavčene. Za posamične medalje znašajo 55 tisoč evrov (zlato), 45 tisoč (srebro) in 38 tisoč (bron) evrov. Pri ekipni medalji v individualnem športu, kot so skoki, prejme vsak član ekipe 75 odstotkov posamične nagrade; pri zlatem odličju je to 41.250 evrov na osebo. Po enakem ključu se v tem paketu upošteva tudi trenerje.

Država bo tako skakalcem in trenerjema izplačala naslednje zneske športnikom 303.000 evrov,

trenerjema 220.500 evrov,

skupaj 523.500 evrov.

OKS del je dodatek – znesek je bruto in bo obdavčen

Nagrade OKS so iz sponzorskih sredstev in so obdavčene, zato so zneski navedeni kot bruto. Za posamično medaljo znašajo 20 tisoč (zlato), 17.500 (srebro), 15 tisoč evrov (bron) na športnika, za ekipno zlato v individualnem športu 10 tisoč evrov na športnika. Pri trenerjih so zneski 16 tisoč (posamično zlato), 14 tisoč (posamično srebro), 12 tisoč (posamični bron) in 8 tisoč (ekipno zlato) evrov.

Koliko so zaslužili slovenski športniki?

Športnik Medalje MGTŠ (neobdavčeno) OKS (bruto, obdavčeno) Skupaj: MGTŠ + OKS bruto Nika Prevc posamično srebro + posamični bron + ekipno zlato 124.250 € 42.500 € 166.750 € Domen Prevc posamično zlato + ekipno zlato 96.250 € 30.000 € 126.250 € Anže Lanišek ekipno zlato 41.250 € 10.000 € 51.250 € Nika Vodan ekipno zlato 41.250 € 10.000 € 51.250 €

Koliko sta zaslužila trenerja?

Trener Upoštevane medalje MGTŠ (neobdavčeno) OKS (bruto, obdavčeno) Skupaj: MGTŠ + OKS bruto Jurij Tepeš Nika Prevc: posamično srebro + posamični bron + ekipno zlato 124.250 € 34.000 € 158.250 € Robert Hrgota Domen Prevc: posamično zlato + ekipno zlato 96.250 € 24.000 € 120.250 €

Kolikšen je skupni seštevek?

Skupaj (MGTŠ neobdavčeno + OKS bruto obdavčeno) so slovenski športniki in trenerji po štirih medaljah pri 674 tisoč evrih. Pri tem velja, da je državni del (MGTŠ) neobdavčen, OKS del pa je bruto in se bo obdavčil, zato bo neto izplačilo pri OKS nižje.