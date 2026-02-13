"Ko so se v cilju začeli glasno spraševat, kdo je ta Bolgarka, sem bila prepričana, da mi je uspelo, saj izidov sproti niti nisem spremljala," se je v sredo v Anterselvi smejalo 22-letni bolgarski biatlonki, ki je poskrbela za klasično olimpijsko presenečenje in se brez zgrešenega strela prebila do bronastega odličja.

"Kdo je ta Bolgarka, od kod se je vzela?" se je po sredini 15-kilometrski posamični tekmi slišalo začudenje med novinarji v ciljni areni biatlonskega štadiona v Anterselvi. Lora Hristova je poskrbela za klasično olimpijsko presenečenje, se z brezhibnim streljanjem prebila do bronaste medalje in pokazala, kaj je bilo mogoče doseči na strelišču.

Na vrhu sta končali tekmovalki iz kroga favoritinj, kontroverzna Francozinja Julia Simon in njena kolegica. Nobena od njiju ni bila strelsko brezhibna, sta pa strelske napake nadoknadili z izjemnim tekom. Hristova pa je bila ravno dovolj hitra, da je ostala pred prav tako strelsko stoodstotno Nemko Vanesso Voigt.

"Moj sanje so bile vedno, da bi osvojila olimpijsko medaljo, in zdaj mi je uspelo," je še dejala mlada, komaj 22-letna tekmovalka, ki pa je nastopila že na olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti in tam na šprinterski tekmi zasedla zadnje, 89. mesto. Bolgarski biatlon ima dolgo in tudi bogato tradicijo, Ekaterina Dafovska je denimo osvojila zlato na posamični tekmi na olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu, Irina Nikulčina je bila bronasta v zasledovanju na igrah v Salt Lake Cityju leta 2002, uspeh Hristove pa niti ni kakšno senzacionalno presenečenje, so poudarili bolgarski novinarji, saj je mladenka iz Troyana že leta 2023 na svetovnem prvenstvu v poletnem biatlonu v Oserblieju na Slovaškem osvojila tri zlata odličja.

Bolgarija ima zdaj dve bronasti medalji. Foto: Guliverimage

"Hristova je dokazala, kaj vse je mogoče doseči z dobrim streljanjem," je bil nad dosežkom mlade Bolgarke navdušen tudi slovenski trener Janez Marič, ki pa je obenem obžaloval, da njegovim varovankam v sredo niso uspelo izkoristiti resnično odlično pripravljenih smuči. Tri od štirih slovenskih tekmovalk so bile na progi hitrejše od bronaste olimpijke. Ko bi le streljale tako dobro.

Za Bolgarijo je bila to druga medalja na letošnjih igrah, prvo je tej deželi priboril deskar Tervel Zemfirov, ki je v nedeljo v malem finalu paralelnega veleslaloma za pol prsta premagal slovenskega asa Tima Mastnaka.

