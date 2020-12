Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemens Muranka je bil na nedeljskem testiranju na covid-19 pozitiven, v ponedeljek pa negativen. Poljake so zaradi njegovega nedeljskega testa izločili iz Oberstdorfa, a se bodo po zadnjih rezultatih (vsi so negativni) borili, da bi v torek lahko nastopili. Foto: Sportida

Le nekaj minut po kvalifikacijah smučarskih skakalcev v Oberstdorfu, v katerih Poljaki zaradi nedeljskega pozitivnega testa na covid-19 Klemensa Muranke niso smeli nastopiti, je poljski tabor prejel rezultate ponedeljkovih testov. Vsi, vključno z Muranko, so negativni. Poljaki, ki so jim Nemci prižgali rdečo luč za Oberstdorf , si bodo prizadevali, da bi lahko nastopili na torkovi tekmi. Bodo ponovili kvalifikacije, v katerih je bil od Slovencev najboljši Cene Prevc na tretjem mestu?

Poljski skakalni tabor, v katerem je kar nekaj skakalcev, ki bi v boju za zlatega orla lahko posegli visoko, je v nedeljo prejel neprijetno novico. Eden od sedmerice skakalcev Klemens Muranka je bil na prizorišču uvodne tekme v Oberstdorfu na testiranju na novi koronavirus pozitiven. 26-letnika, ki se je počutil dobro in ni občutil nobenega simptoma bolezni, so izolirali od preostale ekipe, ki je bila na nedeljskem testu v negativna.

V ponedeljek je sledil šok za Poljake. Nemški organi so odločili, da je celotna poljska ekipa zaradi tesnih stikov z Muranko izključena s prve postaje 69. novoletne turneje. Nemci so ob tem dejali, da Poljake čakajo nova testiranja, od katerih bo odvisna nadaljnja usoda ekipe.

Na ponedeljkovem testiranju vsi testi negativni

Celotna poljska zasedba je v ponedeljek v Nemčiji opravila novo testiranje. Rezultati naj bi bili znani še pred uradnim treningom, a so prišli šele nekaj minut po koncu kvalifikacij za torkovo tekmo, v katerih Poljaki niso smeli nastopiti. Celotna ekipa, vključno z Muranko, je prejela negativne izvide. Informacijo je v pogovoru za Przeglad Sportowy potrdil zdravnik poljske reprezentance Aleksander Winiarski.

Predsednik poljske zveze Apoloniusz Tajner je napovedal, da se bodo borili za torkov nastop poljske ekipe v Oberstdorfu. Foto: Sportida

Nemci so v dopoldanskem sporočilu za javnost zapisali, da bi se Poljaki v primeru naslednjih negativnih testov turneji lahko pridružili na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchu. A po prejetih rezultatih današnjega testiranja so napovedali pritožbo. Predsednik Poljske smučarske zveze Apoloniusz Tajner je po pisanju portala skijumping.pl povedal, da se bodo borili že za nastop na torkovi uvodni tekmi. Isti poljski medij poroča, da so Poljaki zvečer opravili še eno testiranje, rezultati naj bi bili znani v torek zjutraj.

Ponovitev kvalifikacij tik pred torkovo tekmo? Zmagovalec lanske novoletne turneje Dawid Kubacki. Foto: Reuters

Kvalifikacije za torkovo tekmo so že opravili, prav tako so znani pari, v katerih tekmovalci po tradiciji skačejo na novoletno turneji. Po nekaterih zapisih Poljakov bi lahko prišlo do ponovitve kvalifikacij tik pred torkovo tekmo, ki je predvidena ob 16.30.

Poljaki imajo na novoletni turneji pravico nastopanja s sedmimi skakalci. Ekipo ob Muranki sestavljajo branilec zlatega orla Dawid Kubacki, dvakratni zmagovalec turneje Kamil Stoch, četrti skakalec sezone Piotr Žyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol in Andrzej Stekala.