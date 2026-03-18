Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Sreda,
18. 3. 2026
11.23

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

tek na smučeh Johannes Klaebo

Sreda, 18. 3. 2026

33 minut

Vseeno bo prišel

Klaebo kljub pretresu možganov na finale svetovnega pokala

Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hösflot Klaebo se bo kljub lažjemu pretresu možganov udeležil finala svetovnega pokala. | Foto Guliverimage

Johannes Hösflot Klaebo se bo kljub lažjemu pretresu možganov udeležil finala svetovnega pokala.

Zvezdnik smučarskega teka Johannes Hösflot Klaebo se bo kljub lažjemu pretresu možganov udeležil finala svetovnega pokala konec tedna v Lake Placidu. Tik pred zdajci je moštveni zdravnik norveške reprezentance Klaebu dovolil nastop na tekmah, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Rekorder po številu kolajn na zimskih olimpijskih igrah je letos že osvojil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali kristalni globus za zmago v sprinterskem seštevku.

V boju za tretjo lovoriko na razdalji pa je potem, ko je v soboto manjkal na tekmi v Oslu, zdaj tri točke za rojakom Haraldom Oestbergom Amundsenom.

V Lake Placidu tekmovalce čakajo tri tekme - 10 km, sprint in 20 km s skupinskim startom.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
