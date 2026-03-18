Klaebo kljub pretresu možganov na finale svetovnega pokala

Zvezdnik smučarskega teka Johannes Hösflot Klaebo se bo kljub lažjemu pretresu možganov udeležil finala svetovnega pokala konec tedna v Lake Placidu. Tik pred zdajci je moštveni zdravnik norveške reprezentance Klaebu dovolil nastop na tekmah, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Rekorder po številu kolajn na zimskih olimpijskih igrah je letos že osvojil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali kristalni globus za zmago v sprinterskem seštevku.

V boju za tretjo lovoriko na razdalji pa je potem, ko je v soboto manjkal na tekmi v Oslu, zdaj tri točke za rojakom Haraldom Oestbergom Amundsenom.

V Lake Placidu tekmovalce čakajo tri tekme - 10 km, sprint in 20 km s skupinskim startom.

Preberite še: