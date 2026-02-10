Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ZOI 2026, Lago di Tesero, smučarski tek, sprint v klasičnem koraku

Klaebo in Svahn najhitrejša v kvalifikacijah, Šimenc za las prekratek

Miha Šimenc | Miha Šimenc je osvojil 31. mesto. | Foto Guliverimage

Miha Šimenc je osvojil 31. mesto.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Klaebo in Švedinja Linn Svahn sta bila najhitrejša v kvalifikacijah sprinta v klasičnem koraku na olimpijskih igrah. V Lago di Teseru je od Slovencev najvišje končal Miha Šimenc na 31. mestu in za las ostal brez popoldanskih izločilnih bojev.

Šimenc je za Klaebom zaostal 11,5 sekunde, prvi izločilni boji na tretjih OI pa so se mu izmuznili za vsega 14 stotink sekunde. Šimenc je bil 31. v kvalifikacijah tudi že v Pyeongchangu pred osmimi leti. Ostala slovenska predstavnika sta bila še malce počasnejša. Vili Črv (+16,07) je bil 43., Nejc Štern (+18,75) pa 50. med 95 tekmovalci.

Na vrhu nič novega. Devetindvajsetletni Klaebo je po uspešnem kvalifikacijskem nastopu še korak bližje drugi zlati kolajni na teh OI ter skupno sedmi v karieri, s čimer bi na večni lestvici ZOI skočil na četrto mesto. Največ, osem, jih imajo njegovi rojaki Marit Bjoergen, Ole Einar Bjoerndalen in Bjoern Daehlie.

Klaebo, ki brani olimpijka naslova iz Pyeongchanga leta 2018 in Pekinga leta 2022, je bil v kvalifikacijah precej hitrejši od zasledovalcev. Drugi je bil Američan Ben Ogden z zaostankom 2,51 sekunde, tretjeuvrščeni Francoz Jules Chappaz pa je zaostal kar 5,49 sekunde.

Linn Svahn | Foto: Guliverimage Linn Svahn Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci so pričakovano v kvalifikacijah blestele Švedinje. Linn Svahn je bila hitrejša od rojakinj, branilke naslova iz Pekinga Jonne Sundling (+1,03) in Johanne Hagström (+2,64). Za najboljšo trideseterico je zadoščal zaostanek 13 sekund.

Slovenki sta nastopili ob koncu in pričakovano ostali daleč od izločilnih bojev. Lucija Medja je za najboljšo zaostala 30,46 sekunde in zasedla 57. mesto med 89 nastopajočimi. Tija Janežič (+34,98) je bila 65.

Izločilni boji se bodo začeli ob 11.45.

