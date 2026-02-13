Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
13. 2. 2026,
15.45

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 poškodba alpsko smučanje Lindsey Vonn

Petek, 13. 2. 2026, 15.45

3 minute

Kirurg kljub kompleksnemu zlomu zadovoljen s potekom zdravljenja Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je prestala že tri operacije. | Foto Reuters

Lindsey Vonn je prestala že tri operacije.

Foto: Reuters

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je po nedeljskem padcu na smukaški preizkušnji v bolnišnici v Trevisu prestala tri operacije. Kirurg Stefan Zanarella je danes dejal, da je bil zlom zapleten in da zdravljenje poteka uspešno. Zadovoljen je z njenim okrevanjem, je besede kirurga povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Za Vonn je dejal, da je vzorna pacientka, medicinskemu osebju pa se je na družabnih omrežjih tudi zahvalila. Zanarella je dejal, da so počaščeni zaradi besed 41-letne ameriške šampionke in ponosni, "ker smo uspešno obvladali občutljivo in dolgo medicinsko situacijo", piše dpa.

"Opravili smo svojo dolžnost. Vedeli smo, da se lahko pojavijo določene situacije, in bili smo pripravljeni," je še dejal.

Ameriška zvezdnica je tik pred olimpijskimi igrami grdo padla na smukaški preizkušnji v Crans Montani in pretrgala sprednjo križno vez. Kljub poškodbi je z opornico nastopila na nedeljskem smuku in kmalu po startu grdo padla ter si zlomila nogo.

Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Osvojila je 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).

