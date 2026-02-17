Kanadske drsalke ubranile naslov v ekipnem zasledovanju

Kanadske hitrostne drsalke so ubranile olimpijski naslov v ekipnem zasledovanju, potem ko so bile v današnjem finalu v drsalni dvorani v Milanu za manj kot sekundo hitrejše od Nizozemk. Tretje mesto so zasedle Japonke, ki so v finalu B prepričljivo, za tri sekunde in pol ugnale Američanke.

Kanadčanke v postavi Ivanie Blondin, Valerie Maltais in Isabelle Weidemann, ki so svojo državo zastopale že na igrah v Pekingu leta 2022, so do drugega zaporednega olimpijskega naslova prišle s časom 2:55,81. Od Nizozemk, ki so se pred štirimi leti veselile bronastega odličja, so bile hitrejše za 0,96 sekunde.

Pred tem so bile v finalu B Japonke, ki so bile na igrah v Pyeongchangu leta 2018 zlate, v Pekingu pa srebrne, s časom 2:58,50 za tri sekunde in pol hitrejše od Američank.

* Hitrostno drsanje, ekipno zasledovanje, ženske:

ZLATO: Kanada

SREBRO: Nizozemska

BRON: Japonska

