V živo: V poskusni seriji od Slovencev najdaljši Zajc

V prvi seriji bomo videli šest slovenskih orlov. Poleg Anžeta Laniška, v petek najbolje uvrščenega Slovenca v kvalifikacijah (13. mesto), bodo na uvodni tekmi sezone nastopili še Lovro Kos, Žiga Jelar, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc.

Tako kot skakalke se bodo tudi skakalci spustili po ledeni smučini in pristali na plastični podlagi, kar je v zimski sezoni posebnost. Organizatorji so tako prihranili veliko energije, saj so se izognili izdelavi umetnega snega, kar je ob energetski draginji izjemnega pomena.