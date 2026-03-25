Sreda, 25. 3. 2026, 7.00
11 ur, 5 minut
Planica, preizkus letalnice
Kako daleč bo danes neslo na planiški velikanki?
Planica je pripravljena na polete. Spektakel pod Poncami se začenja že v sredo, ko bodo prvič preizkusili letalnico bratov Gorišek. Uvodni polet bo pripadel domačinu, ki se je že preizkusil v tej vlogi. Vse skupaj se začne ob 9.30.
Prvi bo poletel Rok Tarman, član domačega kluba ND Rateče Planica, ki bo to čast doživel že šestič v karieri. Njegov osebni rekord na letalnici je 229 metrov in ga je postavil prav na preizkusu lani. Kako daleč ga bo neslo letos? Na štartni listi je kar 31 skakalcev.
Letošnja Planica bo še toliko bolj posebna, saj bodo prvič poletele tudi skakalke. Med njimi dve Slovenki, svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc in Nika Vodan, ki je pretekli teden v Vikersundu premierno poletela prek 200 metrov in z 222,5 metra vpisala nov osebni rekord.
Lista predskakalcev za preizkus letalnice 2026:
|Številka
|Predskakalec
|Klub
|1.
|Rok TARMAN
|ND Rateče Planica
|2.
|Jošt SUŠNIK
|SK Triglav Kranj
|3.
|Lojze PETEK
|ND Rateče Planica
|4.
|Vid VRHOVNIK
|SSK Ljubno BTC
|5.
|Nejc TOPORIŠ
|SK Triglav Kranj
|6.
|Gašper BRECL
|SSK Mislinja
|7.
|Ožbe ZUPAN
|NSK Tržič FMG
|8.
|Jaka DRINOVEC
|NSK Tržič FMG
|9.
|Gorazd ZAVRŠNIK
|SSK Ljubno BTC
|10.
|Tadej BENEDIK
|SK Triglav Kranj
|11.
|Jernej PRESEČNIK
|SSK Ljubno BTC
|12.
|Nik GOSTIŠA LAH
|SSK Ilirija
|13.
|Matija VIDIC
|SSK Ilirija
|14.
|Maj PAGON
|SSD Stol Žirovnica
|15.
|Patrik VITEZ
|SSK Velenje
|16.
|Nik HEBERLE
|SSD Stol Žirovnica
|17.
|Matic GARBAJS
|SSK Ilirija
|18.
|Luka BUBULJ
|SK Triglav Kranj
|19.
|Urh ROŠAR
|SSK Mislinja
|20.
|Jošt JUVAN
|SK Triglav Kranj
|21.
|Timo ŠIMNOVEC
|SSK Mengeš
|22.
|Gašper PRESEČNIK
|SSK Ljubno BTC
|23.
|Maj PODBREGAR
|SK Triglav Kranj
|24.
|Ožbej VAČOVNIK KOTNIK
|ŠD Vizore
|25.
|Nik BERGANT SMERAJC
|SSK Mengeš
|26.
|Urban SUŠNIK
|NSK Tržič FMG
|27.
|Simon STEINBEISSER
|SC Ruhpolding, NEM
|28.
|Wikor FICKOWSKI
|SSR LSZ Sokol Szczyrk, POL
|29.
|Jakob STEINBERGER
|SSR LSZ Sokol Szczyrk,
|30.
|Clemens VINATZER
|SC Bischofshofen, AVT
|31.
|Lukas HAAGEN
|Eisenbahner SV Muerzzuschlag, AVT
