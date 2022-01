Kako bo novo leto začela Anamarija Lampič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Oberstdorfu, na turneji Tour de Ski, je v soboto na sporedu šprint v klasični tehniki, kjer bo znova na najvišja mesta merila tudi Anamarija Lampič, naša najboljša tekačica na smučeh. Kvalifikacije so na sporedu ob 9.30, izločilni dvoboji pa ob 12.00.

Anamariji Lampič proga v Oberstdorfu zelo ustreza. To kažejo tudi njeni rezultati iz tega prizorišča. Lani je na svetovnem prvenstvu osvojila dve bronasti medalji. Posamični bron je dobila ravno v šprintu v klasični tehniki, leto pred tem pa je bila na tekmi svetovnega pokala druga.

Kaj je Lampičeva povedala pred tekmo?

V tej sezoni je to šele drugi šprint v klasični tehniki. Prvi je bil v Ruki, kjer bila Lampičeva osma. "Klasičnega sprinta ni bilo že od Ruke. Bomo videli kako je, ali sem še kaj napredovala v klasiki, saj so bili zdaj le sprinti v prosti tehniki. To je zadnji sprint pred Planico, potem pa je Planica zadnja postaja pred olimpijskimi igrami," je po včerajšnji tekmi povedala Anamarija Lampič, ki je tudi edina slovenska predstavnica na štartu.

Zelo dobro Anamarija tekmovala že v petek, ko je na 10-kilometrski razdalji s skupinskim štartom osvojila 17. mesto. Lampičeva je v skupnem seštevku turneje Tour de Ski na 11. mestu, potem ko je po točkah trenutno na 5. mestu.