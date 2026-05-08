Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
8. 5. 2026,
20.55

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška smučarska zveza Vedran Pavlek afera

Petek, 8. 5. 2026, 20.55

1 ura, 1 minuta

Kaj se skriva v črni knjižici Vedrana Pavleka, ki je povzročil največjo afero v hrvaškem smučanju?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
Vedran Pavlek | Nekdanjemu vodji Hrvaške smučarske zveze Vedranu Pavleku so preiskovalci zasegli številne elektronske naprave in osebne dokumente. | Foto Aleš Fevžer

Nekdanjemu vodji Hrvaške smučarske zveze Vedranu Pavleku so preiskovalci zasegli številne elektronske naprave in osebne dokumente.

Foto: Aleš Fevžer

Nekdanjemu vodji Hrvaške smučarske zveze (HSS) Vedranu Pavleku, ki so ga pred tednom dni aretirali v Kazahstanu, a ga še vedno niso izročili Hrvaški, so preiskovalci zasegli številne elektronske naprave in osebne dokumente. Med zaseženimi predmeti so šest mobilnih telefonov, več računalnikov, trdi diski in kar 25 bančnih kartic, del katerih je zaščiten z gesli, poroča hrvaški Index. Preiskovalce zdaj čaka obsežna digitalna forenzika. Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja HSS.

"Ni pričakoval, da bo aretiran, ali pa mu ni bilo mar"

Strokovnjak za telekomunikacije Đuro Lubura je za Novo TV dejal, da velika količina zaseženih naprav kaže na to, da osumljenec ni bil posebej osredotočen na skrivanje sledi. "Videti je, kot da človek bodisi ni pričakoval, da bo aretiran oziroma da mu bodo ti predmeti lahko zaseženi, bodisi mu za to ni bilo mar," je dejal po poročanju hrvaškega Indexa.

Pojasnil je, da bodo forenziki s posebnimi orodji pridobivali vse zapise z mobilnih telefonov, USB-ključev, trdih diskov in računalnikov. "Forenziki bodo vsakega od teh predmetov skrbno proučili, nato pa se bo analiziralo vse, kar je pomembno za kazenski postopek," je povedal Lubura in dodal, da bo to delo verjetno opravila policija, saj ima potrebno opremo in znanje.

Vedran Pavlek
Sportal Po mesecu na begu Vedran Pavlek aretiran v Kazahstanu

Proces bo trajal več mesecev

Po poročanju Indexa Lubura opozarja, da gre za desetine tisoč podatkov, zato postopek ne bo hiter. "To so ogromne količine podatkov, trajalo bo precej časa. Ne gre pričakovati, da se bo to zgodilo v nekaj dneh, prej v nekaj mesecih," je izjavil. Po pridobivanju podatkov bo sledila dolgotrajna analiza, s katero bodo preiskovalci ugotavljali, kaj lahko služi kot dokaz. Čeprav lahko šifriranje preiskavo oteži, imajo preiskovalci načine, kako takšne ovire zaobiti.

Tudi če so podatki izbrisani, jih policija pogosto lahko obnovi. Po besedah Lubare se zaščite na napravah iPhone in Android razlikujejo, vendar jih policija v večini primerov lahko prebere. Poudaril je, da je trajno brisanje podatkov tehnično mogoče, a ga je zelo težko pravilno izvesti. "V večini primerov ljudje tega ne naredijo dobro, zato se praviloma uspe rekonstruirati tisto, kar je bilo izbrisano," je pojasnil strokovnjak.

Vedran Pavlek z Ivico in Janico Kostelić na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010. | Foto: Aleš Fevžer Vedran Pavlek z Ivico in Janico Kostelić na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010. Foto: Aleš Fevžer

25 bančnih kartic za rekonstrukcijo denarnih tokov

Posebej zanimivih je 25 bančnih kartic, ki bodo preiskovalcem po poročanju Indexa služile za rekonstrukcijo denarnih tokov. Z njihovo pomočjo je mogoče ugotoviti, kje je Pavlek bival, koliko je zapravljal in celo s kom je bil, kar je mogoče preveriti tudi s posnetki nadzornih kamer. "Že samo dejstvo, da je bilo najdenih toliko predmetov, mi govori, da gospod Pavlek ni ravno računal, da bi se to lahko zgodilo tako hitro," je sklenil Lubura.

Črna knjižica

Omenil je tudi črno beležnico z geslom, za katero meni, da ima mehanska zaščita predvsem simbolično vrednost. "To nikomur ne bo preprečilo, da prebere, kaj je notri, je pa vsekakor simbolična stvar, ki pošilja sporočilo, da je notri nekaj, kar je vredno varovati. To pa pomeni, da je to nekaj, kar je preiskovalcem vredno prebrati," je zaključil Lubura.

Preberite še:

Vedran Pavlek
Sportal Na Pavlekovem seznamu za plačila tudi ugledni zdravniki
Vedran Pavlek
Sportal Pavlek na begu? Turčija bi ga morala izročiti, a ga ni več v hotelu.

Hrvaška smučarska zveza Vedran Pavlek afera
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.