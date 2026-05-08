Nekdanjemu vodji Hrvaške smučarske zveze (HSS) Vedranu Pavleku, ki so ga pred tednom dni aretirali v Kazahstanu, a ga še vedno niso izročili Hrvaški, so preiskovalci zasegli številne elektronske naprave in osebne dokumente. Med zaseženimi predmeti so šest mobilnih telefonov, več računalnikov, trdi diski in kar 25 bančnih kartic, del katerih je zaščiten z gesli, poroča hrvaški Index. Preiskovalce zdaj čaka obsežna digitalna forenzika. Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja HSS.

"Ni pričakoval, da bo aretiran, ali pa mu ni bilo mar"

Strokovnjak za telekomunikacije Đuro Lubura je za Novo TV dejal, da velika količina zaseženih naprav kaže na to, da osumljenec ni bil posebej osredotočen na skrivanje sledi. "Videti je, kot da človek bodisi ni pričakoval, da bo aretiran oziroma da mu bodo ti predmeti lahko zaseženi, bodisi mu za to ni bilo mar," je dejal po poročanju hrvaškega Indexa.

Pojasnil je, da bodo forenziki s posebnimi orodji pridobivali vse zapise z mobilnih telefonov, USB-ključev, trdih diskov in računalnikov. "Forenziki bodo vsakega od teh predmetov skrbno proučili, nato pa se bo analiziralo vse, kar je pomembno za kazenski postopek," je povedal Lubura in dodal, da bo to delo verjetno opravila policija, saj ima potrebno opremo in znanje.

Proces bo trajal več mesecev

Po poročanju Indexa Lubura opozarja, da gre za desetine tisoč podatkov, zato postopek ne bo hiter. "To so ogromne količine podatkov, trajalo bo precej časa. Ne gre pričakovati, da se bo to zgodilo v nekaj dneh, prej v nekaj mesecih," je izjavil. Po pridobivanju podatkov bo sledila dolgotrajna analiza, s katero bodo preiskovalci ugotavljali, kaj lahko služi kot dokaz. Čeprav lahko šifriranje preiskavo oteži, imajo preiskovalci načine, kako takšne ovire zaobiti.

Tudi če so podatki izbrisani, jih policija pogosto lahko obnovi. Po besedah Lubare se zaščite na napravah iPhone in Android razlikujejo, vendar jih policija v večini primerov lahko prebere. Poudaril je, da je trajno brisanje podatkov tehnično mogoče, a ga je zelo težko pravilno izvesti. "V večini primerov ljudje tega ne naredijo dobro, zato se praviloma uspe rekonstruirati tisto, kar je bilo izbrisano," je pojasnil strokovnjak.

Vedran Pavlek z Ivico in Janico Kostelić na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010. Foto: Aleš Fevžer

25 bančnih kartic za rekonstrukcijo denarnih tokov

Posebej zanimivih je 25 bančnih kartic, ki bodo preiskovalcem po poročanju Indexa služile za rekonstrukcijo denarnih tokov. Z njihovo pomočjo je mogoče ugotoviti, kje je Pavlek bival, koliko je zapravljal in celo s kom je bil, kar je mogoče preveriti tudi s posnetki nadzornih kamer. "Že samo dejstvo, da je bilo najdenih toliko predmetov, mi govori, da gospod Pavlek ni ravno računal, da bi se to lahko zgodilo tako hitro," je sklenil Lubura.

Črna knjižica

Omenil je tudi črno beležnico z geslom, za katero meni, da ima mehanska zaščita predvsem simbolično vrednost. "To nikomur ne bo preprečilo, da prebere, kaj je notri, je pa vsekakor simbolična stvar, ki pošilja sporočilo, da je notri nekaj, kar je vredno varovati. To pa pomeni, da je to nekaj, kar je preiskovalcem vredno prebrati," je zaključil Lubura.

