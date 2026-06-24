Glavni trener slovenske ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je v Kranju preizkusil novo pridobitev. Po šestih letih si je znova nadel skakalne smuči in se spustil po novi naletni smučini ob kranjski skakalnici. Novost naj bi slovenskim skakalcem in skakalkam pomagala pri vadbi počepa ter vožnji skozi radius proti odskočni mizi.

"Smuči in čevlje sem dal prvič gor po letu 2020. Vesel sem, da je uspelo. Bolje je, kot sem si predstavljal. Iz prve je uspelo. Za nas je to dobra pridobitev, ker bomo lahko iz male naletne smučine prenesli občutke na smučino v telovadnici, kjer delamo imitacijo skoka. Tako se bo celota specialne vadbe povezala," je izkušnjo pokomentiral Jurij Tepeš.

Dober počep kot osnova dobrega skoka

Idejni vodja projekta Jani Grilc je po uspešnem preizkusu poudaril, da so o takšni pridobitvi v slovenskem taboru razmišljali že več let. Največji poudarek je na vadbi počepa in vožnje skozi radius proti odskočni mizi.

Jani Grilc je pobudnik za novost v Kranju. Foto: Grega Valančič

"O tej pridobitvi smo govorili že nekaj let, glede na to, da imamo največ težav pri samem spuščanju v počep in pri vožnji skozi radius v mizo. Dober počep omogoča čist in dober skok. Na idejo, da bi naredili simulacijo naleta, smo prišli s trenerji A-ekipe," je pojasnil Grilc.

Pomemben del nove smučine je možnost spreminjanja višine zaletne rampe. Ker so višine štartnih mest na različnih skakalnicah različne, imajo skakalci in skakalke pri prilagajanju včasih težave.

"Zelo pomembno je, da lahko spreminjamo višino zaletne rampe, saj so višine na različnih skakalnicah različne. To pomeni, da imajo nekateri skakalci kar težave s prilagajanjem. Zdaj bodo lahko z različnih višin štartnega mesta natrenirali počep. To se pokaže v radiusu. Če je počep dober, je tudi skok potem boljši," je dodal Grilc.

Tepeš poskusni zajček

Čeprav je bila teorija pripravljena, so v slovenskem taboru pravi odgovor dobili šele s prvim preizkusom. Zato je bilo pomembno, da je smučino preizkusil nekdo z izkušnjami vrhunskega tekmovalca in zdajšnjega trenerja.

Foto: SZS

"Po teoriji, ki jo je pripravil inženir Mlakar, je vse izgledalo dobro, a v to nisi prepričan, dokler vsega ne preizkusiš. Zato smo res zadovoljni, da je preizkus uspel. Super, da se je za to javil Jurij, ker je zelo izkušen, hkrati pa zna podati povratno informacijo. Ima ogromno izkušenj kot vrhunski tekmovalec, zdaj pa to znanje prenaša naprej," je še povedal Grilc.

Slovenske skakalke bodo novo pridobitev po Tepeševih besedah preizkusile pred prvimi tekmami poletne velike nagrade, ne pa še zdaj, ko jih pred nadaljevanjem priprav čaka krajši dopust.