Nika Prevc je olimpijske igre v Predazzu zaključila z osvojeno bronasto medaljo na veliki skakalnici, potem ko je bila po prvi seriji peta. In ko je po tekmi v izjavi poudarila, da je bil to zanjo "pravi vrtiljak čustev", je glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš dodal še eno pomembno stvar, da je bila na teh igrah pod velikanskim pritiskom. "Kapo dol, kar ji je uspelo!" je poudaril.

"Tri medalje, za konec bronasta, je fantastičen dosežek. Mi smo vedeli, da bo Nika tukaj pod velikim pritiskom. Medalja je bila danes težko prigarana – kapo dol Niki Prevc," je dejal Jurij Tepeš po zadnji ženski skakalni tekmi na olimpijskih igrah.

"To je skok, ki smo ga čakali"

Bron je Nika v resnici dobila v drugem skoku. V prvi seriji še ni bila sproščena, v drugo pa je šla na polno in napredovala na tretjo stopničko odra za zmagovalke ter si okoli vratu nadela še bronasto medaljo.

Bronasta Nika Prevc v družbi Norvežank Foto: Guliverimage

"Ta drug skok je bil tisti, ki smo ga v bistvu čakali tukaj na tej skakalnici. Edini tak, ta pravi, ki ga zna narediti – v izjemno težkih pogojih še zmeraj zelo dober. Napredovala je in sem zelo vesel," je poudaril prvi mož stroke.

Na vprašanje, ali je bila pri prvem skoku nervozna, pri drugem pa šla na vse ali nič, je prikimal: "Točno to. To je mišljenje prvakinj. Treba je napadati."

Zahtevna skakalnica, težki pogoji

Tepeš je spomnil, da je bila velika naprava v Predazzu zahtevna že sama po sebi, v kombinaciji z vremenom pa je od skakalk zahtevala še več.

"Ta skakalnica je zelo zahtevna, z več naklona na mizi kot katerakoli druga, z zelo majhnim radiusom. Veliko težav so imeli tudi fantje. Danes ni bila nič kaj dosti višja rampa kot pri fantih, in to pri zelo slabih vremenskih pogojih."

Norvežanke so se prilagodile prej

Na obeh posamičnih tekmah je bila zlata Norvežanka Anna Odine Stroem, Norvežanke pa so bile na veliki skakalnici znova zelo močne. Kar štiri so bile po prvi seriji na vodilnih mestih, v drugo pa je Nika preskočila dve, od nje pa je bila poleg Stroemove boljša le še Eirin Maria Kvandal.

Nika Prevc je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje. Foto: Aleš Fevžer

"Zmeraj imaš tiste, ki se boljše prilagodijo, in tiste, ki se slabše. Na treningu smo videli, da so se Norvežanke prej prilagodile," je razložil Tepeš.

Ko je po prvi seriji na vrhu kraljevala norveška četverica, je dodal še opombo o razmerah: "Malo so imele sreče s pogoji v prvi seriji in v drugi tudi. Tokrat so bile boljše, naprej pa bomo videli."

"Ko upravičiš, po kar si prišel …"

V slovenskem ženskem taboru so igre sklenili s tremi medaljami – Nika Prevc je bila prisotna pri vseh treh, Nika Vodan pa pri zlati na tekmi mešanih ekip, kjer sta moški del uspeha tvorila Domen Prevc in Anže Lanišek.

"Nika nese domov tri. Kaj več hočemo?"

Čeprav barve niso povsem takšne, kot jih je Nika sama pričakovala, je Tepeš poudaril širšo sliko: "Saj smo videli že večkrat na olimpijskih igrah, da velikokrat favoriti ne dobijo nobene medalje. Nika nese domov tri. Kaj več hočemo?"

Črto pod olimpijskimi nastopi je potegnil z zadovoljstvom: "Z olimpijskimi igrami sem izjemno zadovoljen. Nimam kaj reči. Veliko smo pričakovali, veliko smo dobili. Ko upravičiš tisto, po kar si prišel, ko upravičiš cilje, je zadovoljstvo prisotno … Ni še konec sezone, smo pa zelo zadovoljni."

Jutri domov, potem takoj naprej v sezono

Olimpijski teden se je končal, a časa za daljši izklop ni: "Kar zelo zahteven dan je bil za mano, v bistvu zadnji dan teh olimpijskih iger. Zdaj je vse ostalo že malo za mano. Gremo počasi domov, da se malo sprostimo, malo premislimo o vsem skupaj, potem pa dalje – direktno naprej v sezono."

Počitka ne bodo imeli. Misli bodo takoj usmerili proti zaključku svetovnega pokala. Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje o načrtu je bil jasen. Z dekleti danes potujejo domov, nato pa normalno v trening program in na tekme svetovnega pokala.

O tem, koliko premora bo, se je nasmejal: "Danes. Moramo še zaključiti sezono. Ni še čas za sprostitev. Čas za sprostitev pride aprila."