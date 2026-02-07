Jurij Tepeš: Nika Prevc v tem položaju še ni bila

Ko se na olimpijskih igrah začne govoriti o medalji, se vse vrti okoli ene besede: pritisk. Slovenija ga danes v Predazzu nosi na ramenih osrednje favoritinje Nike Prevc, a glavni trener Jurij Tepeš mirno poudarja, da ekipa v ključnih trenutkih deluje povezano in sproščeno. Tudi sam verjame v slovensko skakalno kraljico, čeprav poudarja, da "v takšnem položaju še ni bila". Po njegovem mnenju lahko že današnja posamična tekma na srednji skakalnici postavi ton za celotne olimpijske igre. V isti sapi pa žaromete usmerja še proti Niki Vodan, pri kateri bi lahko prav sproščenost in olimpijske izkušnje postali tihi adut, ki odloča o medalji.

Jurij Tepeš, nekdanji olimpijec iz Sočija 2014, je z Niko Prevc lani na SP v Trondheimu osvojil dva naslova svetovne prvakinje, popolnoma pa verjame v svojo varovanko, da bo tudi danes stala na zmagovalnem odru na olimpijskih igrah v Predazzu na srednji skakalnici.

Slovenke so v petek na treningu pokazale, da so dobro pripravljene. Nika Prevc je odskočila od tekmic, Nika Vodan pa je že v prvem skoku delovala zelo prepričljivo. Tepeš je poudaril, da so zadnje dni v ekipi iskali tiste prave občutke, tudi zaradi poti in naporov po tekmah v Willingenu – povrhu vsega doma zaradi slabega vremena v torek in sredo niso mogli trenirati.

Po njegovih besedah je bil četrtkov trening na olimpijskem prizorišču pričakovano zahtevnejši, petkov pa je prinesel bolj jasne odgovore in predvsem občutek, da je večina skakalk našla tisto, kar so iskale.

Pri Vodan "klik" v prvem skoku, pri Prevc konkretna sprememba

Tepeš je pri Niki Vodan poudaril, da je v prvem skoku delovala zbrano in z dobrimi občutki, v drugem pa je "preveč dodajala". A prav to je po njegovem mnenju tipična olimpijska zgodba – pomembno je, kako se tekmovalka spopade s tekmo, ne s treningom. Pri Niki Prevc je prvi mož stroke poudaril, da so že v četrtek veliko predebatirali, nato pa je v petek že v prvem skoku naredila točno tisto, kar je želela ona in kar je želela ekipa. "To je tisti počep, to je tisto pravo skakanje."

Cilj je, da so tudi po današnji tekmi nasmejani obrazi. Foto: Grega Valančič

Olimpijski pritisk: "Prva tekma postavi letvico"

Čeprav ima Nika Prevc vlogo osrednje favoritke, Tepeš ni skrival, da olimpijska oznaka prinese dodatno dimenzijo. "Danes je zelo pomembna tekma. Prva je in postavi odskočno letvico za naprej na olimpijskih igrah," je dejal. Pri tem je ponovil misel, ki je v mešani coni med novinarji najbolj odmevala: "Nika Prevc v tem položaju še ni bila." Po njegovih besedah nas čaka napet dan, zato bo pomembno, da se ekipa drži rutine in dela, ki ga pozna.

Vodan in prednost izkušenj

Ob Niki Prevc je Tepeš izpostavil tudi Niko Vodan, pri kateri bi lahko ključno vlogo igrala sproščenost. Olimpijske igre prinašajo pritisk, a izkušnje lahko delujejo kot ščit. Zlasti pri starejši Niki: "Če imaš že dve olimpijski medalji, je ta pritisk manjši. Skačeš lahko bolj sproščeno. Ključno je, da na takšnih tekmah ne napadaš preveč, ampak se moraš znati zadržati in skakati sproščeno."

Recepti ostajajo v ekipi: "To so osebne stvari"

Na vprašanja o tem, kako bi ravnali, če bi čutili, da je Nika Prevc mogoče nervozna, Tepeš ni želel odgovoriti s podrobnostmi. Poudaril je, da so se v zadnjih letih naučili, kaj kateri tekmovalki najbolj ustreza, in da pristop ni vezan le na eno ime.

Prednost Nike Vodan so izkušnje in dejstvo, da že ima dve olimpijski medalji. Nika je lansko sezono praktično v celoti izpustila zaradi operacije kolena, letos pa se je vrnila skozi velika vrata. Foto: Grega Valančič

"Na štartu imamo štiri skakalke. Z vsako delamo enako, ker si to zaslužijo," je dejal in na vprašanje, ali lahko pove, kako to urejajo pri mlajši Niki, dal jasno vedeti: "To so zelo osebne stvari in morajo ostati v ekipi."

Zalet, žirija in sporočilo za dan D: "Zdaj moramo pokazati, koliko smo vredni"

Ker je Nika v petek nekoliko bolj konkretno preskočila tekmice, je na mestu vprašanje, ali mogoče razmišlja tudi o znižanju zaletnega mesta. "Verjamem, da imamo žirijo za to. Nekako me ne skrbi. Nika zna skočiti zelo daleč. Obe Niki. Tudi na treningih skušamo skakati malce dlje. Zadnje tri tedne me je malo skrbelo, ker so bile olimpijske igre pred vrati. Zdaj pa smo na olimpijskih igrah, kjer moramo pokazati, koliko smo vredni."

Vzdušje kot temelj: Šala je ventil za pritisk

V zaključku je Tepeš izpostavil še vzdušje v ekipi. Povedal je, da se dekleta ves čas šalijo in da je prav to temelj za trenutke, ko se nabira pritisk. Ko je enkrat zaupanje in dobra energija, lahko ekipa lažje preživi olimpijski dan, poudarja glavni trener: "To je temelj. Ko je enkrat zaupanje, dobra energija. Tisti, ki ni pripravljen sprejeti kaj čez sebe, ne more govoriti drugim."