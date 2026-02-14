Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
17.54

Sobota, 14. 2. 2026, 17.54

ZOI 2026, hitrostno drsanje, 500 m (m)

Jordan Stolz še do druge zlate kolajne v hitrostnem drsanju

Jordan Stolz | Jordan Stolz je osvojil še drugi olimpijski naslov. | Foto Reuters

Jordan Stolz je osvojil še drugi olimpijski naslov.

Foto: Reuters

Američan Jordan Stolz je novi olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na 500 m. V Milanu je o zlati kolajni odločal 13. par, v katerem je bil 21-letni Američan za 11 stotink sekunde hitrejši od leto starejšega Nizozemca Jenninga de Booja. Bron je pripadel kanadskemu veteranu Laurentu Dubreuilu.

Pričakovano je do druge zlate kolajne na 25. ZOI prišel 21-letni Stolz. Kljub mladosti že šestkratni svetovni prvak je po malce počasnejšem startu v krogu nadoknadil razliko do Nizozemca, na zadnji ravnini pa ga tudi prehitel.

Za ZDA je bila to na najkrajši razdalji že osma zlata kolajna, skupno pa 17. v 102-letni zgodovini te discipline na ZOI.

Enaindvajsetletnik iz West Benda v Wisconsinu je postavil olimpijski rekord s časom 33,77 in za svetovnim rekordom Rusa Pavla Kuližnikova iz leta 2019 zaostal 16 stotink sekunde.

Za 11 stotink je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala na tej razdalji prehitel de Booja, ki je moral tako še drugič priznati premoč Stolzu, potem ko je pred nekaj dnevi srebrno kolajno osvojil tudi na 1000 m. De Boo je do leta 2023 tekmoval na kratkih progah, prvi naslov svetovnega prvaka pa slavil lani v Hamarju, ko je na 500 m prehitel prav Stolza.

Obema mladima drsalcema je družbo na odru za zmagovalce delal 33-letni Dubreuil. Ta je v desetem od skupno 15 parov prvi postavil olimpijski rekord s časom 34,26 in nato dolgo čakal v boju za svojo drugo kolajno na ZOI. Pred štirimi leti je bil namreč srebrn na 1000 m.

