Johaugova zmagala v Beitostoelnu, Čebaškova 31.

Norvežanka Therese Johaug je zmagala na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v domačem Beitostoelnu. Na 15 km v prosti tehniki je svojo četrto zmago na razdaljah v tej sezoni osvojila prepričljivo, z več kot minuto prednosti in prepričljivo vodi tudi v seštevku pokala, kjer ima že 131 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Druga je bila Švedinja Charlotte Kalla z minuto in 5,9 sekunde zaostanka, tretja pa Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg (1:06,1).

Edina slovenska predstavnica Alenka Čebašek je bila 31. (+3:45,0) in je točke pokala zgrešila za sedem sekund in desetinko.

"Zelo sem zadovoljna z nastopom, imela sem veliko energije in sem vesela zmage. Poleg tega so bile zaradi sneženja tudi zelo lepe zimske razmere za nastop na, to lahko z gotovostjo rečem, mojem ljubem prizorišču, ki se ga vedno zelo veselim," je po tekmi povedala Johaugova, povratnica po dopinški kazni.

Ob 12.15 se bo začel še tek moških na 30 km, prav tako v prosti tehniki.