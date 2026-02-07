Johannes Hoesflot Klaebo je bil že pred osmimi leti v Južni Koreji s tremi zlatimi medaljami številka ena in ima skupno pet olimpijskih zlatih medalj ter po eno srebrno in bronasto. Devetindvajsetletni Norvežan je s 15 naslovi rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka in bi lahko postal tudi najuspešnejši zimski olimpijec v zgodovini.

Norvežan, ki je to zimo osvojil osem posamičnih tekem svetovnega pokala, tudi na olimpijskih prizoriščih na novoletni turneji, ima v dolini Fiemme priložnost za šest zlatih medalj. Če zmaga vsaj štirikrat, bo prehitel tri svoje vodilne rojake: Marit Bjoergen (smučarski tek - 8 zlatih / 4 srebrne / 3 bronaste), Oleja Einarja Bjoerndalna (biatlon - 8 / 4 / 2) in Bjoerna Daehlieja (smučarski tek - 8 / 4 / 0), ki so na vrhu večnega seznama zimskih olimpijcev.

Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko 29-letnik že v italijanskih Dolomitih postal najuspešnejši udeleženec zimskih olimpijskih iger. Klaebo je svoj olimpijski pohod začel na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji, kjer je osvojil tri zlate medalje. Najprej je bil najboljši v svoji paradni disciplini v sprintu v klasični tehniki, nato pa slavil še v ekipnem sprintu skupaj z Martinom Johnsrudom Sundbyjem in štafeti 4 x 10 km.

Čez štiri leta v Pekingu je ubranil zlato medaljo v sprintu in ekipnem sprintu ter dodal še srebro in bron v štafetni preizkušnji na 10 km in posamični na 15 kilometrov.

Z 20 leti je postal tudi najmlajši smučarski tekač, ki je na svetovnih prvenstvih uspel osvojiti katero izmed kolajn. Foto: Guliverimage

Debitiral je deset let nazaj

Klaebo je v svetovnem pokalu debitiral v sezoni 2015/2016. V naslednji sezoni je že prvič stal na odru za zmagovalce. Na sprintu v klasični tehniki v finski Ruki je 26. novembra 2016 zasedel tretje mesto. V drugi polovici sezone oziroma 18. februarja 2017 je na sprintu v prosti tehniki v Otepaaju v Estoniji že stopil na najvišjo stopničko. Uspešni nastopi so mu prinesli tudi mali kristalni globus v sprintih.

V tej disciplini je istega leta osvojil tudi prvo odličje na svetovnih prvenstvih, ko je v Lahtiju zasedel tretje mesto, pri čemer sta ga prehitela le Italijan Federico Pellegrino in Rus Sergej Ustjugov. Z 20 leti je postal tudi najmlajši smučarski tekač, ki je na svetovnih prvenstvih uspel osvojiti katero izmed kolajn. To je bila napoved izjemnega nadaljevanja kariere, saj je na naslednjih štirih prvenstvih osvojil kar 16 medalj.

V sezoni 2017/2018 je v svetovnem pokalu dosegel 11 zmag in poleg ubranitve malega kristalnega globusa osvojil še velikega za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slednje mu je do letošnje sezone uspelo še štirikrat.

Johannes Hoesflot Klaebo v najstniških letih ni kazal, da se bo razvil v tako izjemnega športnika. Foto: Guliverimage

"Preživel je nekaj precej težkih let"

Tuji mediji ob tem navajajo, da v najstniških letih njegove telesne predispozicije niso nakazovale, da se bo razvil v tako izjemnega športnika, saj je bil za glavo manjši od ostalih vrstnikov.

"Preživel je nekaj precej težkih let, ko je videl, da so vsi drugi postali bistveno boljši od njega," je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila njegova mama Elisabeth Hoesflot Klaebo. Dejstvo, da je bil slabši od drugih, ga je zelo jezilo, zato je še toliko več treniral in izpopolnjeval svojo tekaško tehniko.

Neutrudno je izboljševal ravnotežje in koordinacijo ter to počel na igriv način. To se mu je obrestovalo v sezoni 2013/2014, ko je dosegel prve zmage na nacionalnih mladinskih tekmovanjih.

Klaebo, čigar srce je razpeto med nogometom in nordijskim smučanjem, je danes vzor številnim mladim nadobudnim tekačem, ki upajo, da bodo nekoč posegli po podobnih rezultatih kot 29-letni norveški tekaški šampion.

