Beograd bo v sredo in četrtek gostil volilni kongres Mednarodne smučarske zveze. Vse kaže, da ima zdajšnji predsednik Johan Eliasch močno opozicijo, tudi doma, in mu je pri kandidaturi na pomoč priskočila Gruzija. Njegova protikandidata sta Britanka Victoria Gosling in Alexander Ospelt iz Lihtenštajna.

Več držav je letos javno izrazilo nasprotovanje Eliaschu, tudi zimske velesile Švica, Avstrija, Nemčija, Kanada, ZDA in Norveška in si v četrtek želijo menjavo na predsedniškem mestu krovne zveze. Bržkone pa gre k tem prišteti tudi Švedsko in Veliko Britanijo, saj ima Eliasch potna lista obeh držav, ki pa ga nista podprli pri kandidaturi. Pri kandidaturi 2021 je imel podporo Britancev, ki pa so zdaj v boj poslali novo kandidatko.

Zdajšnji predsednik je zato našel pomoč v Gruziji. S to državo po poročanju švedskih medijev doslej ni imel nobenih povezav, a je tam po hitrem postopku prejel državljanstvo in podporo tamkajšnje zveze, kar je pogoj za podporo pri kandidaturi. Švedska televizija AVT pa je poročala, da Gruzija ni bila prva izbira, saj je Eliasch pred tem skušal pridobiti tudi potne liste Azerbajdžana, Monaka, kjer ima stalno prebivališče, in Armenije.

"Fis je v težkem finančnem položaju"

Opozicija pa je močna. Prej omenjene države, ki želijo menjavo na vrhu Fis, so se s pismom obrnile na članice zveze in medije, v katerem opozarjajo, da ima krovna zveza številne nerešene izzive, tudi finančne. "Fis je v težkem finančnem položaju, ki se je v zadnjih petih letih močno poslabšal, rezerve so se močno zmanjšale, stroški dela pa povečali. Prihodki niso sledili načrtom," so opozorili.

Foto: Guliverimage In smučarske velesile so bržkone namenoma izpostavile finančno stanje. Številne manjše države, ki imajo moč na volitvah, so pri svojem delovanju močno odvisne prav od denarne podpore Fis, zato so ključni jeziček na tehtnici na volitvah.

Štiriinšestdesetletnemu Eliaschu, lastniku športne znamke Head, nasprotniki očitajo tudi, da v komunikaciji pogosto prikrije del podatkov, ki jih obenem sporoči zelo pozno, s čimer je pred sestanki težko preučiti prejete materiale. Opozorila in pritožbe niso prinesli sprememb, so še dodali.

"Johan Eliasch je zapravil zaupanje številnih zvez. Vodenje, transparentnost in komunikacija so tako pomanjkljivi, da je položaj za zveze nesprejemljiv. Volitve so zato velika priložnost za spremembe," so neposredni na švicarski zvezi, kjer podpirajo pravnika Ospelta, ki je do leta 2023 vodil lihtenštajnsko zvezo.

Eliasch je junija 2021 na volitvah za predsednika presenetljivo premagal Švicarja Ursa Lehmanna ter nasledil Švicarja Gian-Franca Kasperja. Foto: Guliverimage

Eliasch je junija 2021 na volitvah za predsednika presenetljivo premagal Švicarja Ursa Lehmanna ter nasledil Švicarja Gian-Franca Kasperja, ki je organizacijo vodil 23 let, a predčasno končal zadnji mandat. Takrat so milijarderja, ki je bil pred leti tudi partner Sharon Stone, videli kot nosilca pozitivnih sprememb v okoreli organizaciji.

Na 53. kongresu maja 2022 je bilo zaradi samovolje prvič slišati opozicijo, a je Eliasch kandidiral brez protikandidata in bil izvoljen za predsednika organizacije za prvi polni mandat do leta 2026. Velik del delegatov je že takrat protestno bojkotiral volitve.

Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj. Foto: Luka Kotnik

Kunstelj kandidira za člana predsedstva

Volilni kongres v Beogradu bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, sicer pa nekdanji veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu in član Malteškega viteškega reda.

Enako pomembno bo odločanje o nordijskem svetovnem prvenstvu 2031. Tega si po izvedbi 2023 spet želijo v Planici. Protikandidat bo nemški Oberstdorf. Tudi pri tej kandidaturi gre slutiti, da se s financami na Fis zapleta, saj so sredstva, ki jih krovna zveza ponuja za izvedbo prvenstva neuradno kar 20 odstotkov nižja, kot jih je Planica prejela za izvedbo pred tremi leti.