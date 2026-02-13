Jilek na svojih prvih olimpijskih igrah osvojil zlato

Na 10-kilometrski olimpijski preizkušnji hitrostnega drsanja je zlato medaljo osvojil 19-letni Čeh Metodej Jilek, ki se prvič udeležuje največjega dogodka za zimske športnike. Sicer pa je to že njegova druga medalja na teh igrah po srebru na 5000 metrov.

Na drugem mestu je na najdaljši preizkušnji hitrostnega drsanja končal Poljak Vladimir Semirunniy, tudi zanj so to prve ZOI, tretji pa je bil 40-letni Nizozemec Jorrit Bergsma, za katerega so to zadnje olimpijske igre v karieri.

Za Bergsma je bila to četrta olimpijska medalja in tretja na tej razdalji. Na 10.000 metrov je v Sočiju 2014 osvojil zlato, v Pyeongchangu 2018 pa srebrno medaljo. Na 5000 m je bil v Sočiju drugi.

