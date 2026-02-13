Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
13. 2. 2026,
18.41

Metodej Jilek zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hitrostno drsanje

Petek, 13. 2. 2026, 18.41

22 minut

ZOI 2026, hitrostno drsanje, 10 km

Jilek na svojih prvih olimpijskih igrah osvojil zlato

STA

Metodej Jilek | Metodej Jilek je osvojil zlato medaljo. | Foto Reuters

Metodej Jilek je osvojil zlato medaljo.

Foto: Reuters

Na 10-kilometrski olimpijski preizkušnji hitrostnega drsanja je zlato medaljo osvojil 19-letni Čeh Metodej Jilek, ki se prvič udeležuje največjega dogodka za zimske športnike. Sicer pa je to že njegova druga medalja na teh igrah po srebru na 5000 metrov.

Na drugem mestu je na najdaljši preizkušnji hitrostnega drsanja končal Poljak Vladimir Semirunniy, tudi zanj so to prve ZOI, tretji pa je bil 40-letni Nizozemec Jorrit Bergsma, za katerega so to zadnje olimpijske igre v karieri.

Za Bergsma je bila to četrta olimpijska medalja in tretja na tej razdalji. Na 10.000 metrov je v Sočiju 2014 osvojil zlato, v Pyeongchangu 2018 pa srebrno medaljo. Na 5000 m je bil v Sočiju drugi.

