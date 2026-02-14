Janine Flock s prvo avstrijsko zlato kolajno v skeletonu

Avstrijka Janine Flock je nova olimpijska prvakinja v skeletonu. Na ledeni stezi v Cortini d'Ampezzo je 36-letnica poskrbela za prvo avstrijsko zlato kolajno v tem športu, ugnala pa je dve Nemki, Susanne Kreher in Jacqueline Pfeifer.

Janine Flock je bila daleč najbolj konstantna od vseh tekmovalk, vodila pa je od samega začetka. Po prvem dnevu oziroma prvih dveh vožnjah je bila Nemka Susanne Kehrer le štiri stotinke za Avstrijko, ta pa je nato danes v tretji vožnji prednost povišala na 21 stotink sekunde in v zadnji vožnji zanesljivo ubranila prednost. S skupnim časom 3:49,02 je 36-letnica za tri desetinke ugnala Kreher, Pfeifer pa je zaostala 44 stotink sekunde.

Avstrijka, ki je sezono svetovnega pokala po dveh zmagah na sedmih prizoriščih končala na petem mestu, je svoji državi priborila sploh prvo zlato kolajno v tem športu. Pred tem so imeli Avstrijci le srebro Martina Rettla iz Salt Lake Cityja pred 24 leti.

Nemčija je dodala srebro in bron, v skupnem zbiru kolajn pa imajo zdaj dve zlati, pet srebrnih in tri bronaste kolajne. Najuspešnejša država v skeletonu je Velika Britanija s štirimi zlatimi kolajnami, skupno pa desetimi. V zadnjih dveh dneh je malce razočarala zmagovalka svetovnega pokala. Kot prvi Belgijki je to uspelo Kim Meylemans, tokrat pa je bila v Cortini 29-letnica le šesta.

Skeleton, ženske:

ZLATO: Janine Flock (Avstrija)

SREBRO: Susanne Kreher (Nemčija)

BRON: Jacqueline Pfeifer (Nemčija)