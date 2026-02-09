Glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič s prvo tekmo olimpijskih iger Milano Cortina nikakor ni zadovoljen. Nasprotno. "Zelo sem razočaran," nam je povedal na biatlonskem stadionu v Antholzu. V nedeljski mešani štafeti je slovenska četverica zasedla 13. mesto, in čeprav je to celo najboljša uvrstitev slovenske mešane štafete na olimpijskih igrah, sta predvsem moška člana, Toni Vidmar in Lovro Planko, streljala preslabo. Vse do zadnjega je Marič sicer upal, da bo za mešano štafeto na voljo tudi veteran Jakov Fak, pa se ta še ni čutil sposobnega nastopiti. Jutri pa bo na najdaljši, 20-kilometrski posamični preizkušnji.

"Najprej naj se dotaknem prve tekme," nam je v Antholzu oziroma Anterselvi, kot je italijansko ime tega klasičnega južnotirolskega biatlonskega prizorišča, predlagal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance, ki smo ga ujeli po uradnem treningu. "Jaz sem bil zelo razočaran, ker mislim, da spadamo med prvih osem. Če bi fanta naredila tako, kot znata, tako kot delata na treningih, in glede na to, kako dobro sta opravili dekleti, bi lahko bili gladko vsaj sedmi. Ampak če se zavrtiš že v prvi predaji, je drugače, kot če se zavrtiš v četrti. Takoj se naberejo te odvečne sekunde in žal … Jaz sem bil že od prve predaje naprej pod stresom," se je Janez Marič spomnil nedeljske uvodne biatlonske preizkušnje olimpijskih iger.

Vse do zadnjega upal na Fakov nastop

"Jutri je nov dan, nova tekma, povsem drugačna, individualna. Nič novega ne bomo odkrivali, na strelišču je treba biti brezhiben. Videli smo konkurenco, redkokateri zgreši, pa še hitri tekači so. Treba je biti zbran na strelišču in narediti brezhibno," je poudaril nekdanji biatlonec, ki je vse do zadnjega, ko je bilo treba oddati uradno prijavo tekmovalcev, upal, da bo lahko za nastop prepričal tudi kapetana Jakova Faka. "Seveda sem ga prepričeval. Te postave nenazadnje niti nisem jaz določil, nanj sem čakal vse do zadnjega trenutka. Preizkusil se je in rekel, da ni dovolj pripravljen. Mogoče bi moral vztrajati, ampak na koncu sem Jakovovo odločitev moral spoštovati," nam je zaupal.

Jakov Fak se v nedeljo ni čutil dovolj sposobnega, da bi nastopil v mešani štafeti. Foto: Aleš Fevžer

Kaj je šlo narobe pri Toniju in Lovru?

Toni Vidmar in Lovro Planko sta včeraj zatajila na strelišču, oba sta morala v kazenski krog in možnosti slovenske ekipe za vidnejšo uvrstitev so že po dveh predajah splavale po vodi. Pa sta fanta na strelišču delala majhne ali bolj grobe napake? "Toni je leže streljal malce počasneje in zadnjega zgrešil, okoli njega pa so padale same ničle. In potem je šel s 14 sekundami zaostanka s strelišča, začel to pokrivati in zato plačal davek pri streljanju stoje. Tudi v zadnjem krogu je bil posledično toliko počasnejši. Streli sicer niso šli daleč mimo, ampak saj to je vseeno. Če gre daleč ali na rob, zgrešen strel je zgrešen strel. Lovro pa tudi, s tri na tri se je težko izmazati. Da samo dva podreš in imaš tri poprave … Izšlo se je, kakor se je. Jaz sem bil izredno razočaran," je z glavo zmajeval 50-letni Bohinjec.

Toni Vidmar in Lovro Planko (na fotografiji v sredini) sta včeraj zatajila na strelišču. Foto: Reuters

Vselej ga skrbijo snežne razmere, saj se majhna ekipa z majhno, a predano servisno ekipo, težko hitro odzove na tovrstne težave, a smuči včeraj zagotovo niso bile težava. "Včeraj so imeli super smuči in zaradi tega mi je še dodatno žal. Servis je resnično zadel in da se nam nato vse skupaj ne izide … Eh, škoda."

Kako je z Anamarijo Lampič?

Če se je Jakov Fak po vseh težavah, ki jih je imel s kolenom, v zadnjem času še pojavljal v javnosti in pojasnjeval, v kakšnem stanju je, pa se je Anamarija Lampič malce potuhnila in se povsem posvetila okrevanju po bolezni. Kako je torej z našo najboljšo tekačico med biatlonkami? "Ja, Ana v Novem Mestu ni tekmovala, ker je bila bolna. To jo je zadelo v najbolj nepravem trenutku. Najprej se je pozdravila, na reprezentančnih pripravah v Obertilliachu pa je začela trenirati. Na progi me zanjo sploh ne skrbi in na treningih tudi že kaže dobro streljanje, ampak … Moramo počakati na tekmo. Vedno namreč govorimo, kako nam na treningih gre, na tekmah pa je potem … Tekme so nekaj čisto drugega," nam je poročal glavni trener.

Marič glede tekaške forme Anamarije Lampič ni zaskrbljen. Foto: Aleš Fevžer

Brez presenečenj za posamični tekmi

Anamarijo Lampič bomo na delu prvič po nekoliko daljšem času videli v sredo, ko bo v Anterselvi 15-kilometrska ženska posamična preizkušnja. S sestavo ekipe Marič nima težav, dirkala bodo vsa štiri dekleta. Lena Repinc in Polona Klemenčič sta že celotno sezono zanesljivi, dobro pa sta nastopili tudi na nedeljskem olimpijskem odprtju. "Onidve sta lahko po včerajšnji predstavi upravičeno samozavestni, sploh Polona. Vesel sem zanju. Debitantka Manca Caserman na treningih tudi že kaže zelo dobre strelske predstave," je dekleta pohvalil glavni trener. "No, saj se bo tudi fantom enkrat odprlo. Morda smo včeraj preveč poudarjali, kako je to tekma kot vsaka druga, pa je vseeno težko odmisliti ves ta olimpijski cirkus," si je še zaželel.

Na jutrišnji moški posamični tekmi (začela se bo ob 13.30) bo v ogenj poslal najboljše. "Jutri bo klasična postava, Jakov gre v prvi skupini, v drugi Lovro in Toni, v tretji pa Miha Dovžan," pravi Marič.

