Petek, 24. 4. 2026, 21.17

Jan-Erik Aalbu ostaja športni direktor norveških skokov

Jan-Erik Aalbu | Jan-Erik Aalbu bo še naprej vodja norveških smučarskih skokov. | Foto Guliverimage

Po turbulentni sezoni 2024/25, ki jo je zaznamovala razkrita afera manipuliranja norveškega tabora z dresi, se v skandinavskem taboru stvari umirjajo. Potem ko so marca napovedali, da Rune Velta, Anders Fannemel in Sigurd Soeberg ostajajo ključni člani trenerskega štaba, so Norvežani danes potrdili, da športni direktor ostaja Jan-Erik Aalbu.

"Zelo sem motiviran in pripravljen, da se s polno paro podam v sezono svetovnega pokala, v kateri imajo norveški smučarski skoki veliko za braniti. Imamo močno ekipo, zelo dobre trenerje in podporno osebje ter dobre pogoje za nadaljnje uspehe," je za Norveško smučarsko zvezo dejal vodja norveških smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu.

"Skupaj s trenerji in podpornim osebjem bomo namensko delali na doseganju dobrih nastopov skozi vso sezono, s svetovnim prvenstvom v Falunu kot jasnim vrhuncem," je dodal Norvežan.

Že pred mesecem pa je postalo jasno, da bodo glavni trener Rune Velta, pomočnik Anders Fannemel in Sigurd Nymoen Soeberg odgovorni za pripravo ekip tako v prihodnji sezoni 2026/27 kot v sezoni 2027/28.

