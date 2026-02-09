Jakova Faka smo ujeli med obujanjem spominov: Ne počutim se tako slabo

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak bo jutri začel nastope na svojih petih olimpijskih igrah. S tekmovanj pod petimi krogi je prinesel dve kolajni, bronasto iz Vancouvra 2010 za rodno Hrvaško in srebrno iz Pjongčanga 2018 za Slovenijo. Na torkovo posamično tekmo v Anterselvi se podaja s številnimi vprašanji, saj ni tekmoval vse od Hochfilzna decembra lani. "Čisto iskreno povem, da ne vem natančno, kje sem," nam je priznal 38-letni veteran, ko smo ga v hodnikih biatlonskega stadiona v Anterselvi ujeli pri obujanju spominov.

"Aktiviral sem se, ne počutim se tako slabo, čisto iskreno pa povem, da ne vem natančno, kje sem. To bomo videli jutri," nam je povedal najuspešnejši slovenski biatlonec Jakov Fak. Vse od decembra lani, po drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu, je bil na neprostovoljnem počitku zaradi težav s kolenom, natrganim meniskusom. Odtlej je prestal operacijo, se s treningi in terapijami kar najbolje pripravil na športni vrhunec zime, jutri pa se bo na 20-kilometrski posamični tekmi po več kot dveh mesecih premora spet vrnil v tekmovalni pogon.

"Ko smo prišli sem, sem bil precej utrujen, saj sem opravil ogromno treninga. Upam, da je ta šel v pravo smer, da je moje telo napor sprejelo dobro in da je bila ta superkompenzacija dobro narejena. Jutri se začne in precej težko bo, kot smo videli včeraj. Če so rezultati v mislih, ni preprosto delati ali streljati, ampak poskušal se bom sprostiti, dobro razporediti moči in bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo," je dejal. Za nedeljsko tekmo mešanih štafet se kljub upanju glavnega trenerja Janeza Mariča še ni čutil dovolj pripravljenega.

Skrbi ga predvsem tek, ampak ta vpliva tudi na streljanje

Pričakuje, da se bo dolg tekmovalni premor najbolj poznal pri teku, strelske forme, mirnosti in zbranosti pa kljub poškodovanemu kolenu vendarle ni izgubil. "Ne, ne, streljanje ne bi smelo biti težava, precej bolj kompleksno je stanje pri teku, ker tam potrebuješ precej več časa, da prideš v formo. Tukaj je precej večji minus. Je pa treba povedati, da je streljanje pogosto zelo povezano s tekom. Ko se bolje počutiš na progi in se manj mučiš vse do zadnjega kroga, v katerem lahko iz sebe iztisneš vse, imaš vmes malo več 'lufta', če lahko temu tako rečem, malo več kisika v glavi in lahko zato bolje streljaš. Elementa sta zelo povezana," pravi.

"Tukaj bi moral biti … Da, evo me." Foto: Simon Kavčič

Po poti spominov

Ujeli smo ga pri obujanju spominov v hodnikih slovitega biatlonskega stadiona v Anterselvi, ki je klasično prizorišče svetovnega pokala in je večkrat gostil svetovna prvenstva. Na steni junakov, ki so se tu uvrščali na stopničke, je večkrat zapisano tudi Fakovo ime. "Tukaj bi moral biti … Da, evo me," se je našel med junaki svetovnega pokala leta 2013, ko je na zasledovalni tekmi zasedel drugo mesto. To je bila njegova najboljša posamična uvrstitev tu, leta 2013 je bil tam tretji tudi na sprinterski tekmi, na tej tretji tudi leta 2015, nazadnje pa je v Anterselvi na stopničkah stal leta 2021, ko je bil tretji na skupinskem štartu.

Foto: Simon Kavčič

Čisto drugače kot na Pokljuki

Anterselva je s 1.600 metri nadmorske višine najvišje prizorišče svetovnega pokala in kako to vpliva na pljuča, smo se lahko sami prepričali že med kratkim, kilometer in pol dolgim sprehodom od avtobusne postaje do medijskega središča. Čeprav je tekmovališče le kakšnih 250 metrov višje od naše Pokljuke (1.347 metrov nadmorske višine), je občutek povsem drugačen. "Čuti se, kajne. Čisto drugače je kot na Pokljuki in z naporom se to le še stopnjuje, res ni preprosto," se je smejalo našemu šampionu.

Kako pa je ta dolg tekmovalni premor vplival na njegovo pljučno kapaciteto? "Ta maksimalni sprejem kisika (VO max) zagotovo pade. Marsikdaj pa je pomembno tudi … Recimo, da jaz po svojih parametrih tudi v najboljši formi ne bi sodil med najhitrejše tekače, ampak očitno imam neke druge atribute in to nekako znam skompenzirati," pravi. Vseeno so njegova prednost tekme z več streljanji, čeprav je tudi v šprintih že zmagoval. "Zagotovo mi ustreza več streljanja. V šprintih moraš v krajšem času razviti večjo hitrost, to pa je potem odvisno od vsega. Tako od materiala, tebe, pa še streljanje mora biti hitro in natančno. Vse mora delovati popolno."

Priznal nam je še, da ga je vse skupaj decembra precej potrlo, ampak se je moral hitro pobrati in osredotočiti na okrevanje. "Imel sem nekaj trenutkov obupa, zagotovo. Ko se celo leto, pa niti ne le celo leto, temveč celo kariero, pripravljaš na takšne tekme, potem pa ti nek zunanji dejavnik prepreči sploh poskusiti … To je zagotovo duha ubijajoče, ampak se je treba pobrati in nadaljevati," pravi – in pobral se je. Jutri se bo, kot zmeraj, boril po najboljših močeh.

Preberite še: