Jakov Fak in druščina danes vendarle na progo

Od slovenskih biatloncev bomo lahko spremljali Jakova Faka, Klemna Bauerja, Miho Dovžana, Roka Tršana in Mitjo Drinovca.

V sredo je organizatorjem na Pokljuki zagodla gosta megla, tako da so morali tekmo odpovedati.

Danes bo na sporedu še ženska tekma na 15 kilometrov, ki bodo šle na progo ob 14.15.

Ni megle! #Pokljuka

No fog! #POK18 @IBU_WC pic.twitter.com/6qak0ZQp1T