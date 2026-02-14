Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
14. 2. 2026,
12.32

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 14. 2. 2026, 12.32

1 ura, 8 minut

ZOI 2026, Bormio, smučanje na grbinah (ž)

Jakara Anthony drugič olimpijska prvakinja na grbinah

STA

Jakara Anthony | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstralska smučarka prostega sloga Jakara Anthony je danes osvojila svojo drugo zlato olimpijsko medaljo na grbinah. V finalni vožnji je premagala Američanko Jaelin Kauf. Tretja je bila Američanka Elizabeth Lemley.

Sedemindvajsetletna Anthony, ki je veljala za glavno favoritinjo, je bila olimpijska prvakinja v smučanju prostega sloga na grbinah že na igrah v Pekingu leta 2022, štiri leta prej pa se je v Pyeongchangu uvrstila na četrto mesto.

* Smučanje prostega sloga, grbine, ženske:
ZLATO: Jakara Anthony (Avstralija)
SREBRO: Jaelin Kauf (ZDA)
BRON: Elizabeth Lemley (ZDA)

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
