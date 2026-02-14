Jakara Anthony drugič olimpijska prvakinja na grbinah

Avstralska smučarka prostega sloga Jakara Anthony je danes osvojila svojo drugo zlato olimpijsko medaljo na grbinah. V finalni vožnji je premagala Američanko Jaelin Kauf. Tretja je bila Američanka Elizabeth Lemley.

Sedemindvajsetletna Anthony, ki je veljala za glavno favoritinjo, je bila olimpijska prvakinja v smučanju prostega sloga na grbinah že na igrah v Pekingu leta 2022, štiri leta prej pa se je v Pyeongchangu uvrstila na četrto mesto.

* Smučanje prostega sloga, grbine, ženske:

ZLATO: Jakara Anthony (Avstralija)

SREBRO: Jaelin Kauf (ZDA)

BRON: Elizabeth Lemley (ZDA)

Preberite še: