Sobota, 14. 2. 2026, 12.32
1 ura, 8 minut
ZOI 2026, Bormio, smučanje na grbinah (ž)
Jakara Anthony drugič olimpijska prvakinja na grbinah
Avstralska smučarka prostega sloga Jakara Anthony je danes osvojila svojo drugo zlato olimpijsko medaljo na grbinah. V finalni vožnji je premagala Američanko Jaelin Kauf. Tretja je bila Američanka Elizabeth Lemley.
Sedemindvajsetletna Anthony, ki je veljala za glavno favoritinjo, je bila olimpijska prvakinja v smučanju prostega sloga na grbinah že na igrah v Pekingu leta 2022, štiri leta prej pa se je v Pyeongchangu uvrstila na četrto mesto.
ZLATO: Jakara Anthony (Avstralija)
SREBRO: Jaelin Kauf (ZDA)
BRON: Elizabeth Lemley (ZDA)
