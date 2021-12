Izgubljena oprema še na poti, deskarji že pred novo tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskarji in deskarke so se iz Banoj v Rusiji v ponedeljek prek Moskve vrnili v Srednjo Evrope, žal pa "zamuja" prtljaga, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Tako Slovenci kot tudi Avstrijci, Italijani in še nekatere druge ekipe čakajo na deske in del opreme, ki je še na poti iz Rusije. K sreči imajo naši predstavniki doma vedno pripravljeno ustrezno alternativo, tako da so nekateri tudi v Dolomitih že lahko opravili ustrezen trening.

Žan Košir, ki je sezono začel z 8. mestom v paralelnem veleslalomu, je bil lani na tem prizorišču odličen tretji, za edino slovensko zmago na tem smučišču (in s tem personalizirano gondolo na smučišču za nagrado) pa je leta 2018 poskrbel Tim Mastnak, osmi na prvi tekmi v Rusiji.

Mastnak je tudi leto pozneje suvereno dobil kvalifikacije, a je bila tekma zaradi slabih pogojev nato prekinjena in odpovedana. Lani je po drugem kvalifikacijskem času tekmo končal na devetem mestu.

Ženske predstavnice lani v Carezzi Slovenci nismo imeli, tokrat bo zagotovo (prvič v karieri) v pobočje Pra di Tori tekmovalno zarezala 20-letna Trbovljčanka Sara Goltes. Ogromno izkušenj s Carezzo ima 32-letna Velenjčanka Gloria Kotnik (najvišje je segla leta 2013, ko je bila deveta), ki se na snežno desko vrača po porodniškem dopustu. Najverjetneje bo nastopila zgolj na sobotni tekmi v Cortini.

Kvalifikacijski vožnji bosta na sporedu ob 9:00, finale elitne šestanjsterice pa ob 13:00.

