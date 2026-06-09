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Avtor:
J. L.

Torek,
9. 6. 2026,
10.23

Osveženo pred

11 minut

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Ivo Pertile Sandro Pertile smučarski skoki Italija

Torek, 9. 6. 2026, 10.23

11 minut

Po tednih negotovosti nenavadna rešitev pri Italijanih

Avtor:
J. L.

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Giovanni Bresadola | Giovanni Bresadola ima novega trenerja – Italijane bo vodil kar športni direktor Ivo Pertile (brat Sandra Pertileja). | Foto Guliverimage

Giovanni Bresadola ima novega trenerja – Italijane bo vodil kar športni direktor Ivo Pertile (brat Sandra Pertileja).

Foto: Guliverimage

Italijanski smučarski skoki so po tednih negotovosti dobili novo rešitev. Po odhodu Jakuba Jiroutka bo moško reprezentanco prevzel Ivo Pertile, ki bo ob tem ostal tudi športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. "Ker nam primanjkuje trenerjev, sva se s predsednikom odločila, da se vrnem tudi k trenerskemu delu," je pojasnil 54-letni Italijan, brat direktorja smučarskih skokov Sandra Pertileja.

Italijani so po olimpijski sezoni doživeli precej sprememb v strokovnih štabih. Že maja so italijanski mediji poročali o negotovosti, saj je bilo jasno, da se bosta po domačih zimskih olimpijskih igrah poslovila brata Jiroutek Jakub pri skakalcih in David pri nordijskih kombinatorcih. Na svojem mestu, kot pišejo pri skijumping.pl, je ostal Harald Rodlauer, ki še naprej vodi žensko skakalno reprezentanco.

Največje vprašanje je bilo, kdo bo prevzel moški del italijanskih smučarskih skokov. V strokovnem štabu sta bila sicer navedena Martin Bayer in Sebastian Colloredo, a nobeden od njiju ni bil uradno imenovan za glavnega trenerja. Zdaj je jasno, da bo to vlogo prevzel kar Ivo Pertile.

"To bo velik izziv"

"Ker nam primanjkuje trenerjev, sva se s predsednikom odločila, da se vrnem tudi k trenerskemu delu in združim vlogo športnega direktorja z vlogo glavnega trenerja moških smučarskih skokov. To bo zagotovo velik izziv," je za Fondo Italia dejal Pertile.

Ivo Pertile je bil nekoč skakalec. | Foto: Guliverimage Ivo Pertile je bil nekoč skakalec. Foto: Guliverimage Ob tem je pojasnil, da so morali znotraj italijanske zveze nekoliko drugače razdeliti naloge. Giuseppe Chenetti bo imel več organizacijskih odgovornosti v nordijski kombinaciji, Andrea Bezzi mu bo pomagal pri organizaciji, Rodlauer in Zeno Di Lenardo ostajata pri ženski skakalni ekipi, Pertile pa bo prevzel moški del.

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V mladinskem pogonu bo novo vlogo dobil Alberto Rigoni, nekdanji nordijski kombinatorec, ki po Pertilejevih besedah dobro pozna sistem dela z mladimi.

Prvi tabor v tem tednu

Italijanski skakalci so že začeli priprave na novo sezono. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam in Maximilian Gartner bodo od 8. do 12. junija trenirali v Camporossu, nato pa se bodo preselili v Lignano Sabbiadoro, kjer bodo ostali do 15. junija. Z njimi bodo delali Martin Bayer, Sebastian Colloredo, Giampietro Guerrini in Luca Rossi.

Tudi ženska reprezentanca je že v pogonu. Annika Sieff in Martina Zanitzer bosta med 8. in 12. junijem trenirali na objektih v Planici in Beljaku, baza italijanske ekipe pa bo v Trbižu.

Nekoč skakalec in brat Sandra Pertileja

Ivo Pertile v italijanskih skokih ni novo ime. Kot skakalec je nastopil na olimpijskih igrah v Albertvillu 1992 in Lillehammerju 1994, trikrat je tekmoval na nordijskih svetovnih prvenstvih, najboljši rezultat v svetovnem pokalu pa je dosegel leta 1990 v Predazzu, ko je bil četrti.

Sandro Pertile je Ivov brat. | Foto: Aleš Fevžer Sandro Pertile je Ivov brat. Foto: Aleš Fevžer

Po koncu kariere je ostal v skokih in deloval kot trener ter funkcionar pri italijanski zvezi, pišejo pri skijumping.pl. Zdaj se vrača v bolj neposredno delo s tekmovalci, in to v obdobju, ko italijanski skoki po domačih olimpijskih igrah iščejo novo smer.

Zanimivo je tudi, da je Ivo Pertile mlajši brat Sandra Pertileja, direktorja svetovnega pokala v smučarskih skokih.

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