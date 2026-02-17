Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 2. 2026,
17.01

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Torek, 17. 2. 2026, 17.01

46 minut

ZOI 2026, hitrostno drsanje

Italijanski hitrostni drsalci prvaki v ekipnem zasledovanju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
hitrostno drsanje, Italija | Italijanski hitrostni drsalci so po 20 letih ponovili uspeh. | Foto Guliverimage

Italijanski hitrostni drsalci so po 20 letih ponovili uspeh.

Foto: Guliverimage

Italijanski hitrostni drsalci so po 20 letih ponovili uspeh in prišli do novega olimpijskega naslova v ekipnem zasledovanju. V današnjem finalu v drsalni dvorani v Milanu so bili prepričljivo boljši od Američanov. Bron so si pridrsali Kitajci, ki so bili v finalu B boljši od Nizozemcev, siceršnjih nespornih kraljev tega športa.

Italijanska ekipa v postavi Davide Ghiotto, Andrea Giovannini in Michele Malfatti je ameriške tekmece premagala s prednostjo 4,51 sekunde in svoji državi priborila 24. medaljo na igrah, deveto zlato.

Nazadnje je Italija v tej disciplini slavila pred 20 leti, ko so igre prav tako potekale v Italiji, in sicer v Torinu. Takrat je bila tekma ekipnega zasledovanja sploh prvič del zimskih olimpijskih iger.

Bronasto odličje so si danes zagotovili Kitajci, ki so bili v finalu B boljši od Nizozemcev, siceršnjih kraljev hitrostnega drsanja, ki pa so tako kot v Pekingu pred štirimi leti zopet pristali na nehvaležnem četrtem mestu.

* Hitrostno drsanje, ekipno zasledovanje, moški:
ZLATO: Italija
SREBRO: ZDA
BRON: Kitajska
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.