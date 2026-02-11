Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
11. 2. 2026,
21.01

1 ura, 4 minute

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sreda, 11. 2. 2026, 21.01

Sankanje

Italijanska sankača končala prevlado Nemcev v moških dvojicah

STA

Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijanska sankača Emanuel Rieder in Simon Kainzwaldner sta nova olimpijska prvaka v moških dvojicah. Druga sta bila Avstrijca Thomas Steu in Wolfgang Kindl, tretja pa Nemca Tobias Wendl in Tobias Arlt. Italijana sta tako končala olimpijsko prevlado danes tretjeuvrščenih Nemcev, ki sta zlato medaljo osvojila na zadnjih treh olimpijskih igrah.

Italijana sta zmagala s skupnim časom 1:45,086, Avstrijca sta zaostajala 0,068 sekunde, Nemca pa 0,090 sekunde.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, Pyeongchangu leta 2018 in Sočiju leta 2014 sta zmagala Nemca Wendl in Arlt, ki sta letos osvojila tretje mesto.

Letos so v dvojicah prvič tekmovale tudi ženske. Olimpijski zmagovalki sta danes postali Italijanki Andrea Vötter in Marion Oberhofer, drugo mesto sta dobili nemški sankačici, tretje pa avstrijski.

