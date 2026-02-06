Italijani vse do zadnjega skrivali olimpijsko progo. "Vse skupaj je smešno."

Deskarji so se na letošnjih olimpijskih igrah v Livignu znašli v manjši zagati. Čeprav je običaj, da se olimpijska prizorišča preizkusijo že leto dni pred začetkom iger v sklopu svetovnega pokala, so progo, na kateri bodo v nedeljo lovili olimpijska odličja, uspeli prevoziti šele danes. In še to zgolj zaradi usmiljenja prirediteljev, ki so se tik pred zdajci uklonili pritiskom. Za postavitev proge pa bo vseeno poskrbel italijanski trener, kar tudi ni običajno. Pravzaprav je to naravnost bizarno, nam je s kislim nasmehom razlagal slovenski adut Tim Mastnak.

Olimpijska deskarska proga v snežnem parku v Livignu je bila dokončana šele pred dnevi. Ne gre sicer za povsem novo traso, prireditelji iger so posodobili in preuredili že obstoječo progo, ki je bila odprta za vse, tudi za rekreativce, a ker Livigno ni prizorišče tekem svetovnega pokala, je najboljši deskarji in deskarke sveta večinoma niso poznali. V tej zimi pa tudi niso imeli priložnosti za spust po progi, na kateri se bo v nedeljo odločalo o olimpijskih prvakih in prvakinjah. Vse do danes Italijani deskarjev niso spustili na progo, vseh razen svojih, italijanskih.

Tudi progo je postavil Italijan

"Je žalostno, Italijani so lahko tukaj trenirali in bili so edini, ostalim reprezentancam to ni bilo dovoljeno," je včeraj na medijskem dnevu slovenske reprezentance v Bormiu z glavo zmajeval Tim Mastnak, naš srebrni olimpijec iz Pekinga 2022. "Za nameček je bil še Italijan določen za postavljavca proge, mi pa se ne smemo niti enkrat zapeljati po njej! Ni izgovor, je pa bizarno, da se to lahko sploh zgodi na olimpijskih igrah. Na prejšnjih, denimo, Kitajec ni smel postavljati proge, ko bi jo moral. Na olimpijski dan so določili nekoga drugega, zdaj pa to pravilo po štirih letih ne velja več? Vse skupaj je smešno," je bil še nejevoljen slovenski adut za kolajno.

"Ni izgovor, je pa bizarno, da se to lahko sploh zgodi na olimpijskih igrah." Foto: Aleš Fevžer

Igrice so zagotovo podžgale konkurenco

Do danes so lahko neitalijanski tekmovalci snežno podlago spoznavali na zgornjem delu prizorišča, nad olimpijsko progo, kar ni bilo optimalno, saj so razmere tam povsem drugačne. Progo samo so si lahko ogledovali samo od strani. Te igrice pa so le še podžgale številne tekmovalce. "Zagotovo, ampak saj smo vedno vedeli, da imajo Italijani vedno kakšne takšne skrite igrice v ozadju. Po tem so znani, ni kaj. Saj ponavadi bolj kot hočeš iskati neke bližnjice, slabše izpadeš," je prepričan Mastnak, ki ga je skrivanje proge dodatno motiviralo: "Mene to še dodatno podžge. Še bolj si želim dokazati, da ni nujno, da se moraš prej peljati po progi, da lahko na njej dobro tekmuješ."

No, danes je slovenska četverica, poleg Mastnaka bodo naše barve v nedeljo branili še Gloria Kotnik, Rok Marguč in Žan Košir, le dobila priložnost spoznati progo, označili pa so jo za dobro, pravo olimpijsko, težko, z vsemi elementi, strmino, prelomnicami in nekaj ravnine. Pa dolgo, kot se za olimpijske igre spodobi.

