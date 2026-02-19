Italija v Milanu dobila najuspešnejšo olimpijko vseh časov

Medtem, ko svetovna športna javnost prešteva kolajne norveškega smučarskega tekača Johannesa Klaeba, se veselijo tudi sosedje na Apeninskem polotoku. Dobili so najuspešnejšo olimpijko vseh časov. Hitrostna drsalka na kratke proge Arianna Fontana, ki na igrah nastopa od Torina 2006, je v Milanu osvojila že svoje 14. odličje.

Fontana je do 14. kolajne, srebra v štafeti na 3000 metrov, prišla skupaj z Arianno Sighel, Eliso Confortola in Chiaro Betti. S tem je zrušila rekord sabljača Edoarda Mangiarottije, ki je nastopal na igrah med letoma 1936 in 1960 ter je bil s 13 osvojenimi odličji italijanski rekorder kar 66 let.

Posebej sladko pa je bilo za tekmovalko srebro z italijansko ekipo, saj so ji v preteklosti večkrat očitali pomanjkanje ekipnega duha, tokrat pred domačim občinstvom pa je kolajno osvojila med glasnim navijanjem občinstva. Tudi po njeni zaslugi je Italija s 26 osvojenimi kolajnami že presegla želene cilje tamkajšnjega olimpijskega komiteja.

Prvič je 35-letna Fontana osvojila olimpijsko kolajno pred dvema desetletjema s še ne 16 leti, po vseh uspehih pa je bila tudi ambasadorka kandidature Milano-Cortina za zimske olimpijske igre 2026.

"Čeprav je to že moja 14. medalja, je zame še vedno neverjetno, če jo osvojim na tak način," je po uspehu za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejala drsalka, ki jo je na tribunah spodbujal politični in športni vrh države. "Občinstvo je bilo fantastično. Nimam besed. Hvala sotekmovalkam. To je bilo ekipno delo. Vsaka od nas je dodala svoje."

Želela si je celo zlato. "Malo sem razočarana zaradi zadnje menjave položaja, ker sem res verjela, da lahko zmagamo. Iskreno, nisem čutila Korejke, da je za mano," je povedala športnica, ki vedno razmišlja o zmagi. Nato pa je dodala: "A vse smo srečne. Sezona je bila zelo dolga."

In še ni konec. Serijska zbiralka medalj ima v petek še priložnost za 15. odličje na 1500 metrov, s čimer bi na pravljičen način zaključila domače igre, svoje šeste, na katerih je splezala na vrh lestvice najboljših v Italiji.

Preberite še: