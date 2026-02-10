Italija do zlata v mešani štafeti hitrostnega drsanja

Italija je zmagala v hitrostnem drsanju na kratke proge v mešanih ekipah in tako osvojila svoje drugo zlato odličje na teh olimpijskih igrah. Ekipo so sestavljali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini in Pietro Sighel. Srebrno medaljo so si priborili predstavniki Kanade, bron pa drsalci iz Belgije.

Italijanska ekipa si je zlato na 2000 metrov dolgi progi priborila s časom 2:39.019. Kanadčani so se na drugo stopničko uvrstili s časom 2:39.258, Belgijci pa so si bron zagotovili s časom 2:39.353.

Italijanski športniki so na teh olimpijskih igrah doslej osvojili deset medalj. Poleg danes osvojenega najžlahtnejšega odličja je zlato medaljo svoji državi priborila tudi hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida, ki je v nastopu na 3000 metrov za skoraj dve sekundi (3:54,28) podrla olimpijski rekord.

Hitrostno drsanje, kratke proge, mešano:

ZLATO: Italija

SREBRO: Kanada

BRON: Belgija

