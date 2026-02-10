Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

10. 2. 2026,
14.16

ZOI 2026, hitrostno drsanje, mešana ekipna tekma

Italija do zlata v mešani štafeti hitrostnega drsanja

Pietro Sighel hitrostno drsanje | Italijani so zmagovalci mešane ekipne tekme v hitrostnem drsanju na kratke proge. | Foto Reuters

Italijani so zmagovalci mešane ekipne tekme v hitrostnem drsanju na kratke proge.

Foto: Reuters

Italija je zmagala v hitrostnem drsanju na kratke proge v mešanih ekipah in tako osvojila svoje drugo zlato odličje na teh olimpijskih igrah. Ekipo so sestavljali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini in Pietro Sighel. Srebrno medaljo so si priborili predstavniki Kanade, bron pa drsalci iz Belgije.

Italijanska ekipa si je zlato na 2000 metrov dolgi progi priborila s časom 2:39.019. Kanadčani so se na drugo stopničko uvrstili s časom 2:39.258, Belgijci pa so si bron zagotovili s časom 2:39.353.

Italijanski športniki so na teh olimpijskih igrah doslej osvojili deset medalj. Poleg danes osvojenega najžlahtnejšega odličja je zlato medaljo svoji državi priborila tudi hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida, ki je v nastopu na 3000 metrov za skoraj dve sekundi (3:54,28) podrla olimpijski rekord.

Hitrostno drsanje, kratke proge, mešano:
ZLATO: Italija
SREBRO: Kanada
BRON: Belgija

