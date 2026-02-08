Ilko Štuhec po smuku premagala čustva: Ena številka je preveč

Smuk v Cortini d’Ampezzo Ilki Štuhec ni dal tistega zadoščenja, ki ga je v tem italijanskem smučarskem središču že doživela. Po padcu na prvem treningu je na nekoliko mehkejši progi olimpijski nastop končala na 15. mestu. V cilju je priznala, da je ena številka pri zaostanku preveč in da je vesela, da je mimo". Zdaj misli že uhajajo k superveleslalomu in kombinaciji z Ano Bucik, zagotovo pa je bil to njen zadnji olimpijski nastop, ki se je klavrno končal za Američanko Lindsey Vonn, o kateri je prav tako spregovorila.

Mariborčanki smuk ni najbolje uspel in je na olimpijski progi v Cortini d’Ampezzo zasedla 15. mesto. Na prizorišču, na katerem se je veselila dveh zmag v svetovnem pokalu.

Ilka Štuhec je na treningih iskala pravi občutek, vendar ji je za končno lepšo podobo ponagajal tudi padec na prvem treningu. Čeprav ga ni po tekmi postavljala v ospredje, je zagotovo pustil posledice. Na koncu je za zmagovalko Breezy Johnson zaostala 1,98 sekunde, za bronom, ki je pripadel domačinki Sofii Goggi, pa 1,39 – srebra se je veselila Nemka Emma Aicher.

V cilju je bila po izjavi za nacionalno televizijo vidno načeta, nato so jo premagala čustva, ki jih je do preostalih slovenskih novinarjev že nekoliko potlačila.

Ko smo jo v ciljnem izteku vprašali o rezultatu, ni iskala izgovorov, a je dala jasno vedeti, da si je predstavljala drugače: "Nisem tako vizualizirala rezultata, ena številka je preveč, ampak zdaj je, kar je. Na progi sem se počutila dosti dobro … z vsem dogajanjem ta teden … Vesela sem, da je mimo.”

"Ta teden je bilo ogromno čustev."

Padec na prvem treningu ni ostal brez posledic, vsaj ne pri občutkih. "Malo zagotovo. Ravno se ne veseliš teh stvari. Malo ti načne zaupanje," je priznala. In ko se je pri enem skoku odprla, je reagirala v svojem slogu, s humorjem: "Nisem razmišljala, kako sem padla na treningu, ampak kako bom preživela (smeh, op. a)."

Glavni trener Denis Šteharnik je poudaril, da je padec pustil nekaj posledic, Ilka pa je ob tem dejala: "Ta teden je bilo ogromno stvari. Ogromno čustev, ogromno vsega. Kot sem rekla, malce se bo čudno slišalo, da je led prebit. Marsikaj je bilo treba predelati izven smučarskega kroga. Morda še malce več kot sicer. Gremo dalje."

V ciljnem izteku ni bila zadovoljna ob pogledu na veliki semafor, na katerem se je ob njenem imenu izpisalo15. mesto. Foto: Guliverimage

Čeprav so razmere zaradi sneženja krojile teden, je organizatorjem priznala dobro pripravo: "Glede na sneženje in vso dogajanje v tednu so progo super pripravili." Dodala je, da je bila proga v primerjavi s prejšnjimi dnevi že skoraj takšna, kot jo je vajena, a je svoje naredila tudi pozna ura štarta in čakanje.

Pogled naprej – superveleslalom in ekipna kombinacija z Ano Bucik

Ilka ne skriva, da želi v superveleslalomu predvsem svojo vožnjo, nastopila pa bo tudi v ekipni kombinaciji skupaj z Ano Bucik Jogan: "Pričakujem vrhunsko vožnjo. Da uživam, da odsmučam tako, kot znam. Kar se nastopa v kombinaciji tiče, verjamem, da bo vsaka dala od sebe najboljše možno."

Po padcu Lindsey Vonn: "Na startu se naučiš ignorirati. Moraš se osredotočiti na svoj nastop."

Olimpijski smuk je zaznamoval tudi padec Američanke Lindsey Vonn, ki je imela štartno številko 13, in daljše čakanje. Ilka pravi, da ji rutina zaradi tega ni razpadla: "Se naučiš ignorirati te stvari, čeprav se sliši malce grdo. Na startu te še čaka nastop, moraš tisto odmisliti in se skoncentrirati."

Lindsey Vonn je klavrno zaključila z olimpijskim smukom. Foto: Guliverimage

Ni ji pa bilo vseeno, ko se je zaslišal helikopter: "Vedno ti je grozno … Upaš, da je preventivno. Moraš se osredotočit nase, svoj nastop in čim bolj odklopiti."

Srebrnega skoka Nike Prevc ni ujela

Na vprašanje, ali je v soboto spremljala ženske skoke in čustveno doživljala slovensko medaljo Nike Prevc, je odgovorila neposredno: "Žal nisem gledala, ker nisem imela časa. Imamo tudi tukaj nekaj skokov, malce drugače, če se pošalim. Držala sem se svojega rituala, ohranjati mirno kri in trezno glavo, je bilo dovolj dela. Na eni točki sploh nisem gledala telefona in drugega. Enostavno je bilo vsega preveč."