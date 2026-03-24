Ilki Štuhec se je na poseben način poklonila tudi Mikaela Shiffrin

Slovenska smučarka Ilka Štuhec je v nedeljo na zaključku sezone svetovnega pokala s superveleslalomom v Kvitfjellu končala svojo bogato športno pot. Štajerki se je že po nastopu s posebnim sprejemom v ciljnem izteku poklonila celotna ekipa, po tekmi pa tudi ostale smučarke z Mikaelo Shiffrin na čelu, ki se je Štuhec poklonila tudi z objavo na družbenih omrežjih.

Z 252. nastopom v svetovnem pokalu se je v nedeljo končala kariera Ilke Štuhec. Ta je v svetu alpskega smučanja pustila ogromen pečat. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v letih 2017 in 2019 zapovrstjo je na tekmah svetovnega pokala zbrala 22 uvrstitev na oder za zmagovalke, 11 je bilo zmag. Zmagala je na sedmih smukih in treh superveleslalomih, kar je največ med Slovenci na tekmah v obeh hitrih disciplinah.

Že med samo nedeljsko tekmo so se ji poklonili vsi člani njene ekipe, pa tudi vodilni pri Fisu, po koncu pa so ji čestitale tudi vse tekmice, ki so s Štuhec naredile tudi skupinsko fotografijo. Med njimi je bila tudi najboljša smučarka zime, Mikaela Shiffrin, ki je v želji po osvajanju točk za skupni seštevek nastopila tudi v superveleslalomu, kjer pa je ostala brez točk. "Zabavno se je vrniti na superveleslalomske smuči … In seveda, čestitke, Ilka!!" je ob simbolih z solzami med drugim ob objavi kolaža slik in videov zapisala Shiffrin, ki je objavila tudi video, v katerem je Ilki čestitala za storjeno na bogati poti.

