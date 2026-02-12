Mariborčanka Ilka Štuhec je olimpijske nastope sklenila z odstopom na superveleslalomu v Cortini d'Ampezo. Petintridesetletna dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki je v tej disciplini osvojila tudi mali kristalni globus v svetovnem pokalu, drugega še v kombinaciji, je ob številnih uspehih ostala brez olimpijskega odličja.

"Vsega je enkrat konec. Če imam sama možnost, da storim ta korak in povem, da je konec mojih nastopov na OI, je to veliko bolje, kot če bi to storila kaka 'višja sila'. Pred nami pa je še kar nekaj tekem svetovnega pokala. Tako me čaka še analiza iger in potem naprej. Zaenkrat še ne razmišljam o tem, koliko sezon bom nadaljevala, ker je preveč sprotnega dela," je dejala Štuhec.

Kljub temu, da je tretje olimpijske igre končala z eno uvrstitvijo - 15. mestom v smuku -, pa Cortina d'Ampezzo še vedno ostaja eno njenih najljubših prizorišč. "Tako ostaja ne glede na dogajanje na OI. Zagotovo bom sem še prišla smučati, verjetno pa ne več kot tekmovalka," je dodala.

Foto: Filip Barbalić

"Proga vredna olimpijskih iger"

Tokrat je bila med sedemnajsterico, ki je odstopila, 26 jih je prišlo do cilja. Med njimi je bila najboljša domačinka Federica Brignone. Druga je bila Francozinja Romane Miradoli, tretja Avstrijka Cornelia Hütter.

"Proga je bila postavljena tako, da je bila vredna OI. Bilo je nekaj zelo ostrih zavojev, vsekakor, a bila je tudi lepo speljana. Bilo je nekaj odsekov, kjer je bilo treba smučati z glavo. Velika tekma je in vse smo skušale iti na nož in zato toliko odstopov. Manj kot minuto in pol je trajala vožnja, ki je le na vsaka štiri leta," je izpostavila Štuhec.

Vedela je sicer, kako mora smučati, informacije je dobila tudi od Brignone. "A se ni izšlo, kot sem želela, tudi pred odstopom nisem smučala dobro. Preveč levo sem zavila pri napaki in bila preveč izven idealne linije. To se je zgodilo pred zelo zavitimi dvojimi vratci. Potem se je le nabiralo in nabiralo in ni imelo smisla, da bi nadaljevala."

Foto: Guliverimage

"Včasih si kaj preveč vzamem k srcu"

V Cortini d'Ampezzo ni dosegla odmevnega dosežka. Na smuku je bila 15., nato je ta izid ponovila v smuku na premierni olimpijski kombinaciji dvojic, a stala brez uvrstitve po odstopu Ana Bucik Jogan v slalomu. Prvi načrtovani trening specialnega smuka je zaradi slabega vremena odpadel, na prvem izpeljanem treningu je s številko ena zapeljala v nariti sneg, zdrsnila po progi in padla.

"Na tem treningu si nisem naredila usluge. Obenem nam je nagajalo vreme, kar preveč je bilo sonca za res dobre proge, pred tekmami pa tudi sneženje in dež. Sem obenem zelo čustvena oseba, včasih si kaj preveč vzamem k srcu. Ni mi vseeno, nisem taka, da bi se kar vrgla po progi od starta," je pojasnila, zakaj je v prejšnjih dnevih preživljala vrtiljak čustev ob vzponih in padcih.

Želele si je precej več, kot je dosegla, "Moji nastopi so bili neolimpijski, preveč čustev in preveč zategnjeno sem smučala. Vem, kaj moram še narediti po tehnični plati, to vidim tudi na treningih. Manjkalo pa mi je sproščenosti in to se je zelo poznalo."

Štuhec je v svetovnem pokalu 22-krat prišla med prve tri, od tega je enajstkrat stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Je lastnica dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku, slavila je v letih 2017 in 2019 zapovrstjo. Manjka ji le olimpijska medalja. Na OI je nastopila trikrat in bila najboljša leta 2014, ko je bila 10. v smuku in 13. v kombinaciji. Na prejšnjih OI v Pekingu pred štirimi leti je bila 22. v smuku.

