Ilka se bo vrnila s številko devet

Z današnjim smukom v Lake Louisu se bo nova sezona svetovnega pokala začela tudi za tekmovalke v hitrih disciplinah, predvsem pa bo to trenutek vrnitev Ilke Štuhec. Štart ob 20.0.

Olimpijska prvakinja v kombinaciji Michelle Gisin bo ob 20.30 odprla prvi ženski smuk sezone 2018/19. Na štartu preizkušnje bo 50 smučark, med njimi le ena Slovenka. To bo Ilka Štuhec, še vedno aktualna svetovna prvakinja v tej disciplini, ki se po več kot enoletni odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrača v svetovni pokal.

Štajerka, ki je na uradnih treningih dobila potrditev o konkurenčni opremi in primerni psihični in fizični pripravljenosti, bo nastopila s štartno številko devet. Kmalu za njo se bodo s progo spopadle še Mikaela Shiffrin, Nicole Schmidhofer, Lara Gut-Behrami in Anna Veith.

Spomnimo, ko je Ilka predlani nazadnje nastopala v Lake Louisu, je slavila dve smukaški zmagi in tako napovedala sanjsko sezono. Ta se je končala s sedmimi zmagami, dvema malima globusoma, drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala in naslovom svetovne prvakinje.