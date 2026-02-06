Hrobatova želja ne bo uslišana, februarski Bormio je "povsem druga žival" kot decembra

Ne zgodi se pogosto, da se smukači za olimpijska odličja borijo na eni najbolj znameniti klasičnih prog kot je znameniti, domala celo zloglasni Stelvio v Bormiu. Ob legendarnih smukih v Kitzbühlu in Wengnu, ter ob ameriški klasiki, progi Ptic roparic v Beaver Creeku, gre vendarle za eno najtežjih in najbolj cenjenih prog na svetu, a v slovenskem taboru opozarjajo, da je februarja ta veličastna steza nekaj povsem drugega kot decembra, ko ima svoj tradicionalni termin v svetovnem pokalu. Slovenski adut Miha Hrobat si je želel "pravega, ledenega in zahtevnega" Bormia, že zdaj pa je jasno, da njegova želja ne bo uslišana.

"Tole zdaj je čisto en drug svet. Danes je bil lep dan, bilo je sonce, toplo je bilo, prav veliko ledu na progi ni bilo, sneg je bil počasen, to je povsem druga žival," je po dveh treningih oceno stanja podal trener slovenske moške reprezentance za hitri disciplini Aleš Brezavšček. Sloviti Stelvijo v februarskem terminu pač ne kaže svojih čekanov, ugotavlja nekdanji smukač. "Deluje bolj kot proga za svetovno mladinsko prvenstvo," se je pošalil. "Mraz ponoči sicer malo stiska, upal pa sem, da bo še bolj, ampak za zdaj ni. Nov sneg je padel, to je največja težava. Decembra je ponavadi vse v temi, proga je polito, ledena, trese, zdaj pa je en tak … 'avtobahn'."

Aleš Brezavšček ni navdušen nad februarsko podobo legendarnega Stelvia. Foto: Nebojša Tejić/STA Bormijski smuk torej v olimpijski izvedbi ne bo tako izjemno selektiven, kot je vsako leto v svetovnem pokalu. Smukači so opravili dva treninga, sredin je bil po Brezavščkovem mnenju neregularen, zgolj spoznavni, tekmovalci pa so bolj ali manj le pazili, da se jim ne bi pripetila nesreča, kot se je Norvežanu Fredriku Moellerju, ki si je pri padcu izpahnil ramo. V četrtek so bile razmere že boljše, medtem ko petkov trening visi v zraku. "Na polovici proge naj bi snežilo, na drugi bo dež. Že zjutraj naj bi naletaval sneg in bilo naj bi toplo. Če bo pretoplo, se lahko proga uniči. Mi na silo ne bomo šli smučat," je odločen trener.

Hrobatova želja neuslišana, a ostaja odločen

Glavni slovenski smukaški adut Miha Hrobat si je v tednih pred olimpijskimi igrami zaželel klasično, ledeno in nadvse zahtevno bormijsko tekmo, njegova želja pa ni bila uslišana. "Ja, februarski Bormio je lažji, res je. Predvsem je podlaga letos malo bolj prijazna, več je oprijema, ampak je pa proga postavljena enako. Povsem enako tehnična je in kot taka mi zelo ustreza," pravi 30-letni Gorenjec, ki je na četrtkovem treningu zabeležil osmi čas. "Res ne bo ledeno, pričakujem pa, da se ob podlaga še malo utrdila, malo 'zlizala', mogoče bo kakšen 'ruker' več. Ampak razlike bodo verjetno majhne, zato bo treba iti stoodstotno v tekmo in ne delati napak. Še več bo napadanja, še več krajšanja linije, česar se v ledu ne da početi. To pa mi tudi kar ustreza, sem tekmovalec, ki rad krajša linijo in menim, da sem v tem kar dober," še odločno dodaja. Ob idealnem razpletu lahko cilja tudi na stopničke, pravi.

Miha Hrobat se bo proge lotil drugače, bolj agresivno. Foto: Reuters

Čater rešil težave z opremo, zdaj išče samozavest

Tudi drugi slovenski predstavnik v smuku Martin Čater je v četrtek s 17. časom nakazal dvig forme in to v najprimernejšem trenutku sezone. Rešil je težave z opremo, ki so ga pestile v tej zimi, pravi. "To sem odljukal, težav s smučmi nimam več in to zdaj niso vprašanja, s katerimi bi se ubadal. Vse je odvisno od mene," je dejal, a priznal, da še išče tisto pravo samozavest na smučeh. "Stvari se popravljajo, a to ne gre čez noč. Moram si zaupati. Saj malo bolj si že, so že kakšni dobri odseki, zdaj je treba le še vztrajati."

Če Hrovat pogreša ledeni Bormio, pa Čatru prav v luči vseh težav, nekoliko bolj obvladljiva trasa ustreza. "Definitivno," pravi. "Že razni italijanski kolegi so mi govorili, da je februarja in marca Bormio čisto drugačen, da je podlaga veliko boljša. Ampak sam sem na te igre sem prišel pripravljen na ledeno progo, na slabo vidljivost, nato pa sem videl, da je razlika resnično velika. Proga je dobro pripravljena, zglajena, še vedno ruka, ampak je nekaj drugega kot decembra."

Bolj obvladljiva trasa bi utegnila ustrezati Martinu Čatru. Foto: Reuters

Težavo utegne predstavljati toplo vreme, sploh tekmovalcem z višjimi štartnimi številkami. Čatra kaj skrbi, da bo se proga predrla? "Da, na nekaj delih se je danes to že poznalo. Na treh odsekih je hotela biti njiva, ampak potem so dodaten sneg nametali in vse skupaj zgladili. Upam, da bo mrzla noč in da bo zdržalo in da bodo za vse številke kar se da podobne razmere," si želi Čater.

Moški olimpijski smuk bo v soboto on 11.30.

