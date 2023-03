V živo: Ema Klinec napada nove stopničke v Oslu

Norvežanka Anna Odine Stroem (123,1 točke) je vodilna po prvi seriji tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk na norveški turneji na Holmenkollnu. Druga je po polovici tekmovanja Avstrijka Chiara Kreuzer (115,4), tretja pa Japonka Yuki Ito (115,1). V boju za druge zaporedne stopničke je tudi najboljša Slovenka Ema Klinec (114), ki je peta.

Klinčeva je v prvi seriji skočila 125 m in za drugouvrščeno Kreuzerjevo zaostaja le 1,4 točke oziroma manj kot meter. Je pa v seštevku norveške turneje, vanjo se štejejo rezultati tako na tekmah kot v kvalifikacijah, padla na drugo mesto za Stroemovo.

Od Slovenk bodo v finalu nastopile še tri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Nika Križnar (102,6) je na robu najboljše deseterice, potem ko je v prvi seriji skočila 117 m in zasedla 12. mesto. Nika Prevc (98,1) je s 114 m dolgim skokom po polovici tekmovanja na 18. mestu, Maja Vtič (80,4) pa se je v finale uvrstila kot 29. Brez nastopa v finalu je ostala Katra Komar (67,3) na 36. mestu.

Klinčeva druga v kvalifikacijah

Norvežanka Anna Odine Stroem je druge kvalifikacije na Holmenkollnu dobila s 130.5 metri in 122,2 točkami pred slovensko tekmovalko Emo Klinec, ki je skočila 126 metrov in zbrala 116,5 točk. Tretje mesto je s 125.5 metri in 114,1 točkami osvojila sobotna zmagovalka, Avstrijka Chiara Kreuzer.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovenk. Poleg Klinčeve tudi Nika Prevc, ki je s 116 metri in 94,9 točkami zasedla 16. mesto, Katra Komar je s 110.5 metri in 86,0 točkami končala na 29. mestu, razočarana Nika Križnar pa je s 112.5 metri in 85,9 točkami zasedla 30. mesto. Maja Vtič je s 102.5 metroma in 72,5 točkami končala na 36. mestu in bo prav tako dobila priložnost na tekmi.

Ema Klinec ima v skupnem seštevku norveške turneje Raw Air tri točke prednosti pred Stroemovo, Prevčeva je na 11. mestu, Križnarjeva pa mesto za njo.