V Avstriji vse oči uprte v Niko Prevc. Danes lahko pade tisočica!

Danes se obeta nova priložnost za vrhunski dosežek slovenskih smučarskih skakalk, med katerimi izstopa Nika Prevc. V izjemni sezoni 2023/24, ki se bo končala 21. marca v Planici, kjer zagotovo ne bo manjkalo slovenskih navijačev, se je na zmagovalnem odru na najvišjo stopničko podala že sedemkrat in vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Prevčeva je v tej sezoni osvojila že 949 točk in je razred zase, saj najbližja zasledovalka Japonka Yuki Ito zaostaja 178 točk.

Danes ima 18-letna Slovenka priložnost, da prebije mejo tisoč točk in se še utrdi v vodstvu. Na skakalnico v Hinzenbachu ima lepe spomine, saj se je lani na njej prvič v karieri povzpela na stopničke.

Po dobrem mesecu se v skakalno smučarsko karavano vrača njena rojakinja Ema Klinec. Svetovna rekorderka je sredi januarja predčasno zapustila japonsko turnejo, danes pa se vrača na tekme svetovnega pokala.

Ema Klinec bo nastopila v Hinzenbachu s številko 49. Foto: Guliverimage

Nastop na tekmi si bo poskušalo priboriti šest slovenskih smučarskih skakalk. To so Tina Erzar (številka 28), trenutno vodilna tekmovalka v celinskem pokalu, Taja Bodlaj (32), ki je nedavno postala mladinska svetovna prvakinja, Katra Komar (39), Ema Klinec (49), Nika Križnar (55) in Nika Prevc (60).

Prvi trening (začetek ob 10.30):

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena tekma.