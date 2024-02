V živo: noro, kakšna gneča! Nika Prevc napada tisočico!

Najboljše smučarske skakalke na svetu se za točke svetovnega pokala pravkar potegujejo v avstrijskem Hinzenbachu. V finale so se uvrstile tri Slovenke, najbolj se je izkazala Nika Prevc, ki zaseda četrto mesto, a so razlike pri vrhu zelo majhne, saj za vodilno Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger zaostaja le dobro točko! Blizu najboljših je tudi šestouvrščena Nika Križnar, povratnica Ema Klinec je 19., Tina Erzar pa 23. Prevčeva, vodilna v svetovnem pokalu, lahko danes preseže mejnik tisoč točk! Za las je brez finala Taja Bodlaj (31.), Katri Komar pa je spodletelo v kvalifikacijah.

Danes se obeta nova priložnost za vrhunski dosežek slovenskih smučarskih skakalk, med katerimi izstopa Nika Prevc. V izjemni sezoni 2023/24, ki se bo končala 21. marca v Planici, kjer zagotovo ne bo manjkalo slovenskih navijačev, se je na zmagovalnem odru na najvišjo stopničko podala že sedemkrat in vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Prevčeva je v tej sezoni osvojila že 949 točk in je razred zase, saj najbližja zasledovalka Japonka Yuki Ito zaostaja 178 točk.

Danes ima 18-letna Slovenka priložnost, da prebije mejo tisoč točk in se še utrdi v vodstvu. Na skakalnico v Hinzenbachu ima lepe spomine, saj se je lani na njej prvič v karieri povzpela na stopničke. Z uvrstitvijo na zmagovalni oder se spogleduje tudi danes, saj po prvi seriji z majhnim zaostankom za prvim mestom (1,4 točke) zaseda četrto mesto. Le dve mesti za njo je soimenjakinja Nika Križnar, tako da Slovenija v finale vstopa z dvema resnima kandidatkama za odmevno uvrstitev.

Po prvi seriji sta sicer v vodstvu Avstrijki, Jacqueline Seifriedsberger je bila od Eve Pinkelnig boljša za pol točke, na tretjem mestu pa je z zaostankom šestih desetink Kanadčanka Alexandria Loutitt.

Po dobrem mesecu se je v skakalno smučarsko karavano vrnila Ema Klinec. Svetovna rekorderka je sredi januarja predčasno zapustila japonsko turnejo, danes pa je tretja najboljša slovenska finalistka. Točke svetovnega pokala si je zagotovila tudi Tina Erzar. Po prvi seriji je na 23. mestu.

Ema Klinec se je po dobrem mesecu vrnila v skakalno karavano. Foto: Guliverimage

Hinzenbach, sobotna tekma:

Nastop na sobotni tekmi v Avstriji si je v kvalifikacijah priborilo pet slovenskih smučarskih skakalk. To so Nika Prevc, Nika Križnar, Ema Klinec, Tina Erzar, trenutno vodilna tekmovalka v celinskem pokalu in Taja Bodlaj. Med najboljših 40 se ni uvrstila le Katra Komar.

Hinzenbach, kvalifikacije: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 115,7 točke (88 metrov).

2. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 111,8 (86)

3. Nika Prevc (Slo) 111,6 (86,5)

...

11. Nika Križnar (Slo) 100,4 (83)

15. Ema Klinec (Slo) 98,2 (77)

26. Tina Erzar (Slo) 92,1 (77)

38. Taja Bodlaj (Slo) 85,3 (73,5)

44. Katra Komar (Slo) 83,1 (73,5)

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena tekma.

Hinzenbach, prvi trening, rezultati: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 65,2 točke (85,5 metrov)

2. Nika Prevc (Slo) 62,5 (84,5)

3. Eva Pinkelnig (Avt) 61,5 (85,0)

...

14. Ema Klinec (Slo) 53,0 (82,5)

16. Nika Križnar (Slo) 51,1 (79,5)

22. Tina Erzar (Slo) 47,2 (79,0)

30. Katra Komar (Slo) 43,5 (78,0)

43. Taja Bodlaj (Slo) 36,2 (73,5)